Giorgetti: “La manovra sui carburanti non toccherà le categorie professionali”

“Gli autotrasportatori hanno una disciplina specifica e non sono interessati dal cosiddetto allineamento delle accise del gasolio e della benzina”. A gettare una cisterna d’acqua sul fuoco delle polemiche esplose nel mondo dell’autotrasporto allarmato dalle notizie (compresa quella di un possibile rischio di un taglio dei rimborsi sulle quote accise), con addirittura lo spettro di un fermo nazionale dell’autotrasporto in vista, è il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che già nei giorni scorsi aveva sottolineato come la manovra fosse stata studiata per essere fatta “con gradualità, evitando contraccolpi alle categorie professionali”. Sul caso è intervenuto anche il viceministro per le Infrastrutture e i trasporti Edoardo Rixi rassicurando in una nota tutte le associazioni di categoria e gli operatori del settore autotrasporto che “non ci sarà alcun aumento del costo del gasolio per il trasporto pesante su strada. L’impegno del ministero rimane quello di garantire stabilità e sostenibilità economica per il settore evitando ulteriori pressioni sui costi operativi delle imprese”.