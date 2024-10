Conducenti, lasciatevi guidare sulla strada della sicurezza e della salute. Al volante e in azienda

I titoli che attirano subito l’attenzione, nel volantino che presenta la giornata organizzata dall’azienda di trasporti dedicata alla cultura della sicurezza e alla salute alla guida e in azienda, sono in particolare due: “La corretta alimentazione per gli autisti”, con relatore Paolo Tarzia,” biologo nutrizionista esperto in nutraceutica, la disciplina che studia i principi nutritivi contenuti negli alimenti che hanno effetti benefici sulla salute, e “Postura ed esercizi pratici”, vera e propria miniguida ai movimenti da compiere per star meglio, soprattutto dopo ore seduti al volante, con “istruttore” Pier Martilotti, massoterapista e operatore sportivo riconosciuto dal Coni e certificato dall’International sport science association, che si occupa proprio del riequilibrio posturale e del recupero funzionale da raggiungere percorrendo diverse possibili “strade”. Ma l’appuntamento ideato per sabato 19 ottobre dalle 8.30 alle 16.30 nella sala congressi del “Castello 977” di Monasterolo del Castello, in provincia di Bergamo, “con l’obiettivo di far comprendere a tutti i nostri collaboratori, ma anche a colleghi e amici di altre aziende che vorranno eventualmente partecipare, l’importanza di alcuni aspetti della vita e dell’attività quotidiana spesso sottovalutati”, come spiega Marina Franini (titolare, con il marito Osvaldo Sorosina e la figlia Valentina e il genero Flavio, dell’impresa oltre che consigliere direttivo dell’E.Bi.Tra.L., l’ente bilaterale della federazione autotrasportatori italiani) di Bergamo) prevede anche altri temi: dalle certificazioni, con relatore il consulente aziendale Luca Galbiati; alla contrattualistica e agli incentivi economici, argomento “assegnato” a Giuseppina Valoncini, consulente del lavoro; fino alle novità della normativa Adr 2025, a cura di Roberto Locatelli, consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose . Anche se, con ogni probabilità, il titolo destinato in assoluto a incuriosire di più è quello scelto per l’apertura dei lavori: “cosa fare oggi”. La risposta? Chissà, magari in molti lo decideranno, in particolare per quanto riguarda attività fisica e alimentazione, dopo aver ricevuto la propria valutazione corporea alla quale chiunque potrà chiedere d’essere sottoposto in mattinata e che verrà inviata sulla propria e mail personale. Per informazioni: 035 982868