Autotrasporto, sale la tensione. Le associazioni si riuniscono per proclamare il fermo nazionale

Sale la tensione nel mondo dell’autotrasporto per le mancate risposte da parte del Governo in materia di accise sui carburanti, con l0 spettro di un aumento di quelle sul gasolio e forse anche di un taglio dei rimborsi. “L’Unatras ha infatti deciso di convocare il Comitato esecutivo, con all’ordine del giorno la proclamazione del fermo dell’autotrasporto”, come ha confermato Paolo Uggé, presidente del coordinamento nazionale delle principali associazioni di rappresentanza. “Le dichiarazioni del ministro competente sul tema delle accise non forniscono un quadro chiaro di quelle che sono le scelte del Governo”, ha affermato Uggé. “Non è vero che tale decisione discenda da un obbligo imposto dall’Unione europea. La responsabilità ricade interamente sul Governo italiano che aumenta le tasse su una categoria fondamentale per l’economia nazionale. Questo non è accettabile, così come è insolito il mancato confronto con le rappresentanze delle categorie interessate”.