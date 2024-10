Assumere autisti extracomunitari diventa più semplice per le imprese. Ecco perché e come

Assumere autisti extracomunitari diventa più semplice per i titolari di imprese d’autotrasporto merci. Una nuova circolare firmata il 24 ottobre 2024 dai ministeri dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo e realizzata con l’obiettivo di contrastare la carenza di conducenti di camion facilitando proprio le procedure di assunzione degli autisti extracomunitari per il settore dell’autotrasporto merci, stabilisce infatti che per l’assunzione di autisti extracomunitari con patente CE non sia più richiesto il possesso immediato della Carta di qualificazione del conducente, meglio nota come Cqc, che potrà essere conseguita dagli autisti successivamente, una volta giunti in Italia. Gli autisti con patente estera potranno circolare i per un massimo di 12 mesi senza necessità di conversione. Le aziende di autotrasporto italiane potranno richiedere il nulla osta per l’assunzione di autisti extracomunitari con patente CE senza Cqc a partire dal 1 al 30 novembre 2024, mentre i click day per l’invio delle richieste sono previsti il 5, 7 e 12 febbraio 2025. Una seconda finestra per inoltrare e richieste sarà successivamente “aperta” dal 1 al 31 luglio 2025 ma solo per contratti stagionali.La nuova opportunità è riservata agli autisti provenienti da Paesi con cui l’Italia ha accordi di reciprocità per il riconoscimento delle patente di guida: Albania, Algeria, Andorra, Argentina, Brasile, Filippine, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Israele, Libano, Marocco, Macedonia, Moldova, Macedonia del Nord, Serbia, Sri Lanka, Svizzera, Ttaiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina.