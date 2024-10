La strada delle vacanze? In Italia guida sempre più i turisti verso scelte all’aria aperta

I viaggi dei turisti hanno sempre più come obiettivo una vacanza all’aria aperta, con principali destinazioni il Veneto, la Toscana e la Puglia, lseguite da Remilia Romagna e Lombardia. La conferma arriva dal 1° Forum di Faita Federcamping che si è aperto a Roma all’Auditorium del Massimo, occasione per fare il punto su una “voce” sempre più importante nel bilancio dell’industria delle vacanze made in Italy, con otto miliardi di fatturato all’anno, compreso l’indotto, 11,4 milioni di arrivi nel 2024 (+3,5 per cento rispetto al 2023), 71 milioni di presenze (+1,3 per cento sul 2023) accolte in 2600 strutture capaci di offrire un1 milione e mezzo di posti letto con servizi garantiti da 100mila addetti. Viaggi verso località turistiche di mare e in montagna, ma sempre più “anche nelle aree interne del Paese rappresentando una risposta importante all’overtourism che congestiona i centri storici”, come ha commentato il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio intervenuto all’incontro insieme con il Consigliere del ministro del Turismo per i Rapporti istituzionali Gianluca Caramanna, accolti dal presidente di Faita Federcamping Alberto Granzotto che ha evidenziato come “le maggiori performance si registrino nel Nordest, ma con un’espansione e un’evoluzione in termini qualitativi senza precedenti in tutta Italia”. E questo”, ha aggiunto, “grazie agli investimenti realizzati dalle imprese su tutti i fronti, compreso quello dell’inclusività”. Una crescita destinata a proseguire anche sull’onda della sostenibilità, che il settore campeggi, glamping e villaggi turistici ha inserito in cima alla lista dei proprio obiettivi, seguito da innovazione e digitalizzazione, altre voci che hanno contribuito e contribuiranno a fare del turismo “open air” “ la realtà più vivace e innovativa del panorama turistico italiano”, come sottolinea il comunicato stampa diffuso dai responsabili di Faita Federcamping. L’evento romano, organizzato in partnership con Crippa Concept e Intesa Sanpaolo, è stato anche l’occasione per affrontare anche i temi legati all’intelligenza artificiale applicata al turismo all’aria aperta che rappresenta più del 25 per cento dell’offerta nazionale. Con “capitale” assoluta il Veneto, che sul fronte dei posti letto rappresenta il 17,7 per cento del totale nazionale, seguito dalla Toscana, al 14 per cento, da Puglia ed Emilia Romagna, con rispettivamente il 7,3 e 7 per cento dei posti letto e dalla Lombardia, con il 6,8 per cento.