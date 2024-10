Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare: MedMove conta i danni della Sicilia “isola isolata”

“La storia insegna che la Sicilia è per sua collocazione geografica al centro delle rotte, ieri come oggi. In attesa di sapere se e quando verrà effettivamente realizzato l’ormai celebre ponte sullo Stretto, le aziende che operano nella regione scontano la loro insularità, i cui costi sono stati stimati in circa 6,5 miliardi ogni anno, pari al 7,4 per cento del Prodotto interno lordo regionale. In ambito logistico, poi, la carenza di infrastrutture è un ulteriore fardello di vecchia data che appesantisce il trasporto e l’autotrasporto, con quest’ultimo altamente preponderante, se si pensa che l’86 per cento dei movimenti in regione avviene su strada. Parallelamente, lo sviluppo delle reti TEN-T lungo il corridoio scandinavo-mediterraneo interessa da vicino la regione e potrebbe portare alla creazione di nuove infrastrutture e al miglioramento di quelle esistenti. A tutto vantaggio dell’economia locale: gli esperti hanno stimato, infatti, in 15 le opere infrastrutturali assolutamente necessarie per fare della Sicilia “l’hub commerciale del Mediterraneo verso il Nord Europa”. Ma, si sa, tra il dire e il fare c’è di mezzo – è proprio il caso di dirlo – il mare”. E’ da queste riflessioni che si appresta a salpare la nuova tappa del Sustainable Tour 2024 che dopo l’esordio a LetExpo e i due eventi che si sono svolti lo scorso maggio a Transpotec-Logitec, sabato 5 ottobre alle 11 approderà, all’Area Convegni – Padiglione B1 di MedMove, il salone di Catania “varato” appena un anno fa per far incontrare le aziende che si occupano di trasporti nel territorio mediterraneo. Con un momento di approfondimento e dibattito, Sustainable Tour 2024 appunto, ideato e organizzato da evenT s’intitola e che avrà per titolo “Sicilia: Un ponte sul Mediterraneo”. A “guidare” i partecipanti nel viaggio attraverso le luci(poche) e ombre (molte) della mobilità nell’isola e verso il contin ente sarà l’introduzione del professor Marcello Panzarella, a cui seguirà l’intervento di Paolo Volta, coordinatore didattico di evenT ed esperto di logistica. Alla tavola rotonda, moderata dal direttore di Trasportare Oggi in Europa, Luca Barassi, e da Fabrizio Dalle Nogare di Vado e Torno, parteciperanno inoltre Alessandro Aricò, assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia, il segretario generale della Uir (Unione interporti riuniti) Gianfranco De Angelis, il presidente della sezione Veicoli industriali di Unrae, Paolo Starace, Sarah Nicosia della Dn Logistica e il presidente di Sos Logistica, Daniele Testi. Il programma e l’elenco degli speaker sono disponibili sul sito di evenT all’indirizzo https://www.eventforma.com/sut/sut-medmove. Per informazioni sul Sustainable Tour 2024: www.eventforma.com/sustainable-tour.