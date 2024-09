Viaggiare via mare è bellissimo, raccontarlo con un bellissimo articolo fa vincere 10mila euro

Scrivere un articolo che racconti i viaggi via mare nel Mediterraneo e in particolare aiuti sempre più persone a “salpare” alla scoperta delle Autostrade del mare, può contribuire a valorizzare questa grande opportunità di scambi, collegamenti e sviluppo sostenibile per tutti i Paesi dell’area Mediterranea. Ma può anche far vincere agli autori un premio non indifferente: diecimila euro, destinati ai cinque autori dei migliori “pezzi” inviati alla segreteria del concorso giornalistico Mare Nostrum Awards, giunto alla sua diciassettesima edizione. Un concorso, organizzato dal semestrale Grimaldi magazine Mare Nostrum, edito dal gruppo armatoriale Grimaldi di Napoli, al quale potranno partecipare tutti i giornalisti professionisti, pubblicisti e fotografi che tra il 20 settembre 2024 e il 20 aprile 2024, avranno “promosso” le Autostrade del mare “come valida alternativa al trasporto merci su strada, valorizzando i collegamenti marittimi nel Mediterraneo per fini turistici evidenziando l’attenzione dell’imprenditoria illuminata per la salute dell’ecosistema marino”, come viene sottolineato nel comunicato stampa di presentazione dell’iniziativa. Una nota che ricorda anche come “al Premio Mare Nostrum Awards potranno partecipare tutti i giornalisti professionisti e pubblicisti, i fotografi, i videomaker e gli autori in generale residenti in Europa e Tunisia, che avranno diffuso e valorizzato questi argomenti attraverso articoli e servizi giornalistici di scenario, racconti emozionali del viaggio via mare, inchieste sulle nuove tendenze del servizio merci e passeggeri, inchieste economico-turistiche, documentari, servizi televisivi e radiofonici e reportage fotografici”. Con un’importante precisazione:, ovvero che”non verranno presi in considerazione articoli consistenti in un’intervista a un unico interlocutore”. Gli elaborati potranno essere realizzati in italiano, inglese, spagnolo, catalano, francese e greco e dovranno essere stati pubblicati nel periodo compreso fra il 20 settembre 2024 e il 20 aprile 2025 su quotidiani e periodici a diffusione nazionale (online e offline), media specializzati in trasporto, economia e turismo (offline e online), agenzie di stampa, emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali, riviste di fotografia e mostre fotografiche, portali di documentaristica e ambiente, blog di viaggio. La consegna alla Segreteria organizzativa del Premio, infine, dovrà avvenire “entro e non oltre il 25 aprile 2024, sia in formato digitale (file word) tramite posta elettronica all’indirizzo mna@grimaldi.napoli.it, sia in formato originale”. Ultima annotazione, particolarmente piacevole per gli aspiranti “concorrenti” la possibilità “per favorire l’esperienza diretta della navigazione,”, di effettuare tra il 1 ottobre 2024 e il 31 marzo 2025 un viaggio di andata e ritorno a bordo delle navi Grimaldi Lines, Minoan Lines e Trasmed GLE in servizio tra Italia, Spagna e Grecia. La Giuria internazionale del Ppemio è presieduta da Bruno Vespa ed è composta da personalità eminenti del giornalismo e della cultura. Il bando integrale del Concorso è disponibile sui siti aziendali www.grimaldi.napoli.it e www.grimaldi- lines.com Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa telefonando al numero 081 496677 o inviando una e-mail all’indirizzo mna@grimaldi.napoli.it

Articolo pubblicato su gentile concessione di mareonline.it