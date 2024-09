Il grande cuore degli autotrasportatori batte forte per i piccoli pazienti ricoverati in ospedale

Dicono che gli autotrasportatori sappiano spesso dimostrare di avere un grande cuore. E basta “percorrere le strade di Internet” per averne conferma, trovando moltissime storie di esponenti di questa categoria pronti a farsi in quattro per aiutare chi ne ha bisogno. Un lungo elenco di “belle storie” al quale se ne aggiunge una nuova, “scritta” dagli organizzatori del Truck Raduno XX Secolo, evento che ormai da 16 anni raduna a Bergamo centinaia di camionisti provenienti da tutta Italia, felici di poter incontrare amici e colleghi divertendosi ma anche di poter fare beneficenza. Centinaia e centinaia di professionisti del volante che puntualmente a metà giugno scorso si sono dati appuntamento alla Fiera di Bergamo insieme con esponenti di associazioni di categoria ma anche imprenditori decisi a fornire il proprio contributo per sostenere una “buona causa”: quella realizzata, giorno dopo giorno, nelle corsie d’ospedale, dagli Amici della pediatria Bergamo, i cui volontari offrono sostegno ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. “Benefattori del Truck Raduno XX Secolo” (una quarantina, come ha commentato con orgoglio Cristian “Ciri” Calsana, ideatore dell’evento insieme a un gruppo di amici-colleghi) che sabato 15 settembre hanno voluto essere presenti in alcuni casi, a un altro “mini evento”: quello organizzato nel “Gi.Co.Be, il giardino esterno della Torre 2 dell’ospedale Papa Giovanni XXIIII trasformato in parco gioco per rendere meno “difficile” la degenza di tanti piccoli pazienti, per la consegna di un assegno del valore di 10mila euro raccolti proprio grazie al Truck Raduno XX Secolo. Denaro che, ha spiegato Milena Lazzaroni, verrà utilizzato per realizzare una nuova area attrezzata destinata ai pazienti adolescenti, per offrire loro uno spazio arredato con tavoli e sedie, ma anche chaise longue, per leggere o scrivere o disegnare, per ascoltare musica, all’aria aperta. Un nuovo spazio che sarà possibile realizzare proprio grazie all’assegno trasportato – sotto forma di una grande copia realizzata proprio per l’evento – su un camion-giocattolo guidato da una mini autista bravissima nel percorrere il tragitto dalla Torre 2 allo spazio giochi accolta dagli applausi numerosi intervenuti fra cui Giuseppe Cristinelli e Fabrizio Rottoli, presidenti rispettivamente di Fai, Federazione autotrasportatori italiani, di Bergamo, ed Ebitral, Ente bilaterale trasporti e logistica composto da esponenti della stessa Fai e delle organizzazioni sindacali Filt – Cgil, Fit – Cisl e Uiltrasporti di Bergamo, che hanno voluto dare il proprio sostegno all’iniziativa, oltre a Luciano Patelli, presidente della Fiera di Bergamo che nel 2024 ha ospitato per la prima volta il raduno.