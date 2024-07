Fercam, 100 filiali in tutto il mondo hanno festeggiato il traguardo dei 75 anni di trasporti

Una festa in connessione da remoto che ha coinvolto in contemporanea i collaboratori e le collaboratrici di oltre 100 filiali distribuite in tutto il mondo: così è stato celebrato il 75° compleanno di Fercam storica azienda altoatesina di logistica e trasporti. Un evento che ha rappresentato un vero e proprio “viaggio nel tempo” , ripercorrendo i momenti più significativi della lunga storia aziendale, con “tappe” particolarmente emozionanti, come quella che ha visto protagonista Franco Raffaelli, storico dipendente entrato in Fercam all’età di 15 anni e protagonista di un lungo quanto brillante percorso professionale che lo ha portato a diventare un manager di rilievo accanto a Eduard Baumgartner. Un viaggio lungo 75 anni raccontato in un libro dedicato ai dipendenti e a tutti i protagonisti della crescita e del successo dell’azienda fondata il 12 luglio 1949 e diventata presto un punto di riferimento nel settore dei trasporti nazionali con alla guida Luigi Spagnolli e Bruno Perina per poi accelerare ulteriormente la propria corsa ad acquisire fette sempre più importanti del mercato con al volante diverse generazioni della famiglia Baumgartner. A cominciare da Eduard (protagonista di importanti acquisizioni, inclusa quella dello spedizioniere Gondrand, e dell’ampliamento dei servizi offerti) per proseguire con quindi Thomas capace guidare l’azienda a nuovi livelli di successo, trasformandola in leader nel trasporto di collettame e stringendo una partnership strategica con Dachser, fino ad arrivare ad Hannes Baumgartner, dal 2017 al volante di Fercam, protagonista di una crescita continua raccontata dai numeri: quelli del fatturato, che ha oltrepassato il miliardo di euro; quelli delle filiali, oltre 100 in Europa, Africa e Asia. Compresa l’ultima aperta, a Nuova Delhi, puntualmente collegata nella “video festa” per i 75 anni di vita. “Un traguardo che non sarebbe stato possibile senza il contributo di coloro che hanno lavorato e che lavorano in Fercam” come ha voluto sottolineare l’amministratore delegato, affermando che sono stati la dedizione, l’impegno e la passione di tutta la squadra Fercam”scesa in campo nei decenni “a permettere all’azienda di essere ciò che è oggi”.