Paolo Uggé, l’uomo con la valigia. Capace di viaggiare 50 anni per far crescere l’autotrasporto

“Paolo Uggé: L’uomo con la valigia”, recita il titolo del libro. E di valige il protagonista del “racconto” scritto da Massimo De Donato e Antonella Vicini con la prefazione di Gianni Letta, ne ha fatte e disfatte a migliaia in un viaggio ininterrotto durato 50 anni nel mondo dell’autotrasporto di cui il settantaseienne sindacalista e politico è stato ed è tutt’ora uno dei più esperti “conducenti”. Un ruolo da protagonista assoluto (testimoniato del resto ancora oggi dal suo incarico di presidente di Fai Conftrasporto, una delle principali realtà associative del settore, e dalla recente chiamata a guidare anche di Unatras, l’Unione delle associazioni nazionali dell’autotrasporto italiane) vissuto percorrendo lo stivale da un capo all’altro per far crescere la propria associazione, per guidare, in prima linea, le più importanti battaglie in difesa della categoria che proprio grazie a lui ha potuto avere, nei primi anni del 2000, un parlamentare e sottosegretario ai Trasporti che “sapeva di cosa parlava”, come ha avuto modo di commentare una volta un suo associato e grande estimatore. L’interlocutore perfetto, Paolo Uggè, per gli autori del libro per compiere un viaggio lungo mezzo secondo nel mondo dell’autotrasporto, fra storia personale e professionale del protagonista, incontri, event ma anche ricordi di colleghi e amici, in molti casi suoi “compagni di viaggio”, consegnando alle stampe un libro che vedrà la presentazione ufficiale il 17 luglio 2024 alle 11 alla Camera dei Deputati.