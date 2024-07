Alis, il viaggio verso la sostenibilità fa un nuovo passo in avanti con l’ingresso di Edison Next

“Un nuovo importantissimo passo nello sviluppo della sostenibilità sul percorso di transizione ecologica ed energetica che porterà sicuramente a raggiungere importanti risultati per le imprese e la collettività”. Così il presidente di Alis Guido Grimaldi ha commentato l’adesione alla propria associazione da parte di Edison Next, società del gruppo Edison creata per accompagnare aziende, pubbliche amministrazioni e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica attraverso una piattaforma di servizi, tecnologie e competenze in cui il digitale svolge un ruolo chiave. “L’ingresso in Alis di Edison Next rappresenta uno straordinario valore aggiunto in questa direzione e sono molto orgoglioso della sinergia avviata”, ha proseguito il presidente dell’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile che, numeri e importanza alle adesioni fatte registrare negli ultimi anni, è diventata sempre più punto di riferimento del popolo del trasporto e della logistica, “che aiuterà le imprese a ridurre emissioni e consumi adottando soluzioni tecnologicamente avanzate anche attraverso un maggiore utilizzo di energia rinnovabile al 100 per cento”. “Entrare a far parte di una realtà come Alis rappresenta un passo importante per rafforzare il nostro contributo attivo alla decarbonizzazione di settori che possono giocare un ruolo chiave nella transizione energetica del nostro Paese”, gli ha “risposto” Giovanni Brianza, amministratore delegato di Edison Next, realtà presente in Italia, Spagna e Polonia con più di 3.700 persone al lavoro in oltre 70 siti industriali e con un piano di investimenti del valore di due miliardi e mezzo di euro da utilizzare entro il 2030 per sostenere la decarbonizzazione di aziende e territori impiegando diverse di tecnologie, dal fotovoltaico al biometano e con all’orizzonte nuove soluzioni che fanno leva sull’elettrico e sull’idrogeno proprio per la decarbonizzazione dei trasporti, soprattutto quelli pesanti e del mondo della logistica. “Con il nostro ingresso in Alis ci impegniamo a portare valore a tutti gli associati mettendo a disposizione le nostre competenze e la nostra piattaforma di servizi e tecnologie che consente di rispondere alle esigenze di decarbonizzazione sia del mondo dei trasporti che degli hub logistici”.