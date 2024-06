RapPorti, l’invito di Assiterminal a costruire nuove relazioni per il trasporto merci e persone

Di fronte alla domanda: “che nome dare al nostro evento?” e ai possibili “titoli” proposti, i responsabili di Assiterminal, (l’associazione punto di riferimento per l’industria della portualità in Italia, nata con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle aziende dei terminal e valorizzare il sistema logistico nazionale ottimizzando i flussi di trasporto di merci e persone) non hanno avuto dubbi: Rapporti. Perché , spiegano, “oltre a contenere in sé la parola porti, ovvero la nostra casa di lavoro, è la seconda persona dell’indicativo presente del verbo rapportarsi cioè fare riferimento a qualcosa, relazionarsi”. E nessun dubbio esiste neppure sui contenuti e gli obiettivi dell’evento,

in programma a Roma il 17 luglio nel corso dell’assemblea pubblica: condividere proposte e soluzioni. O, se si preferisce, “rapportarsi”, insieme a tutte le associazioni che vivono la logistica dei trasporti e ai rappresentanti del Governo, in un confronto “che metta al centro la portualità come punto di connessione tra industria, territorio, turismo, ambiente: la sostenibilità da tutti i punti di vista”, come si legge nel comunicato stampa di presentazione dell’evento, che prevede anche una “prima parte privata”, il 16 giugno. “I porti sono il punto di connessione dell’economia del nostro Paese; lo snodo nevralgico e centrale dell’import export del Made in Italy. Costruire rapporti tra le associazioni che rappresentano l‘imprenditorialità della logistica dei trasporti è nel nostro stile associativo e ha come obiettivo lo sviluppo di proposte concrete da condividere con i rappresentanti del Governo che interverranno alla nostra assemblea”,” si legge sempre nella nota. L’Italia e il Mediterraneo si connettono attraverso i nostri porti: economie e persone in costante cambiamento che sviluppano sul territorio: economia, lavoro, produzione e servizi”. Un appuntamento che vedrà Assiterminal presentare al Governo un rapporto – non poteva essere diversamente… – “condiviso con tutte le associazioni della logistica dei trasporti basato su proposte per soluzioni concrete e prospettive per lo sviluppo del nostro settore”.