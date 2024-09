Sei droni “spiano” dal cielo l’autostrada controllando i mezzi ma anche le strutture

L’Autostrada del Brennero verrà “spiata” dal cielo con l’obiettivo sia di controllare i flussi di traffico ed eventuali incidenti, così come anche possibili “manovre spericolate”, gestendo così al meglio la mobilità e garantendo maggiore sicurezza, sia di verificare lo “stato di salute” delle strutture. La società che gestisce la A22 ha in fatti acquisito una prima flotta di sei droni, destinata a essere ampliata, che consentiranno di avere un nuovo e ampio “osservatorio in diretta”, raggiungendo anche punti altrimenti difficilmente controllabili (come per esempio piloni portanti di un cavalcavia), cosa peraltro già avvenuta grazie a due fasi di sperimentazione realizzate durante l’estate dalla società autostradale per il personale formato all’uso dei droni sul ponte sul Po e sul viadotto di Colle Isarco, permettendo proprio di raccogliere informazioni sulle condizioni delle opere ispezionate. “ I droni offrono un supporto preziosissimo per raccogliere informazioni in tempo reale, utili per una gestione sempre più connessa e cooperativa della mobilità”, ha spiegato Carlo Costa, direttore tecnico generale di Autostrada del Brennero sottolineando anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale che verrà impiegata per elaborare, attraverso algoritmi, i dati raccolti “in modo da identificare rapidamente eventuali anomalie e arricchire progressivamente un database di informazioni digitali”.