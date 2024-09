Il turismo itinerante aumenta. E il Salone del camper di Parma è pronto a spingerlo ancora di più

Se le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, gli arrivi di “turisti itineranti” in Italia nel 2024 dovrebbero superare quota 11 milioni con un incremento del 3,5 per cento e con le presenze sopra quota 71 milioni con un incremento del 1,3 per cento. Non poteva esserci una premessa migliore di quella riassunta dai responsabili di Faita Federcamping per salutare “l’arrivo” della nuova edizione, la quindicesima, del Salone del camper di Parma, la fiera di riferimento per il caravanning e il turismo en plein air in Italia aperta alla Fiera da sabato 14 fino a domenica 22 settembre, con ingresso dalle 9.30 alle 18. Un’edizione che vedrà fra i protagonisti anche la federazione nata per rappresenta e tutela gli interessi e i diritti delle imprese turistico ricettive all’aria aperta non solo presente con un proprio stand ma pronta ad animare alcuni degli incontri previsti per fare il punto su una “voce” del bilancio turistico del Belpaese sempre più importante anche grazie al fatto che “il mercato generato dagli ospiti dotati di veicoli ricreazionali, roulotte e camper, rappresenta una importante e consistente parte del totale realizzato dalle imprese italiane con l’immatricolato da settembre 2023 a maggio 2024 che è stato di 4.904 veicoli in Italia (circa il 90 per cento dei quali camper) su 109.971 veicoli immatricolati in tutta Europa (53.272 nella sola Germania), come sottolinea un comunicato stampa diffuso proprio da Faita Federcamping. “La situazione differisce da regione e regione, tuttavia nella maggior parte delle strutture si conferma il trend di crescita già registrato nel 2023. Le maggiori performance si registrano nel Nordest, ma in tutta Italia sono in atto un’espansione e un’evoluzione in termini qualitativi senza precedenti”, ha commentato Alberto Granzotto, presidente di Faita. “Risultati che si debbono attribuire agli investimenti realizzati dalle imprese sul piano della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione e dell’inclusione. E proprio su questi tre aspetti, punterà l’attenzione il primo Forum Open Air di Faita , evento nazionale che si terrà a Roma i prossimi 28 e 29 ottobre”.