Trasferte meno “pesanti” per i camionisti? Un carico di tasse più leggero potrebbe aiutare…

Le trasferte in futuro “peseranno “ meno per gli autisti di camion e mezzi pesanti? In termini di sacrifici (duri da sopportare sin particolar modo per chi ha famiglia e spesso passa anche in tere settimane senza tornare a casa e vedere la moglie, i figli) no, ma sotto l’aspetto fiscale si. Tutto dipende da cosa deciderà il Senato chiamato a esaminare diverse proposte di modifica al Codice della strada fra cui un emendamento che riguarda proprio gli autisti di camion e mezzi pesanti e che propone di aumentare del 30 per cento i limiti di importo proprio delle indennità per trasferta.