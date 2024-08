Monte Bianco, la nuova chiusura per 105 giorni “costerà” l’8 per cento in meno di mezzi pesanti

Centocinque giorni: tanto durerà la nuova chiusura del Traforo del Monte Bianco per consentire la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, con il rifacimento della volta e interventi sulla soletta per garantire la sicurezza e l’efficienza della struttura nel lungo termine. Oltre tre mesi di stop, dal 2 settembre al 16 dicembre 2024, destinati a pesare non poco nel “bilancio” del traffico annuale dei veicoli attraverso il collegamento fra Italia e Francia, con una diminuzione prevista pari al 7,88 per cento per quanto riguarda camion e mezzi pesanti rispetto al 2023 anno in cui il traforo aveva già fatto registrare una tendenza al ribasso anche in seguito ai 63 giorni di chiusura sempre per interventi di manutenzione programmati.