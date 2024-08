Il popolo dei bikers si ritrova a Cologno al Serio per l’evento che fa vincere sempre la beneficenza

“Ci siamo: il villaggio di Festa Bikers è ormai pronto, nella zona industriale di Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, per ospitare la ventisettesima edizione del nostro motoraduno benefico accogliendo motociclisti provenienti da tutta Italia ed Europa che troveranno servizi e attrazioni per una sei giorni all’insegna di motori e rock and roll”. Con queste parole Davide Aresi, uno degli ideatori e organizzatori di quello che, nel corso degli anni, si è ritagliato un ruolo da protagonista fra degli eventi motociclistici ormai più famosi, dentro e fuori dai nostri confini, ha annunciato l’accensione del “semaforo verde” per il nuovo appuntamento, in calendario da martedì 20 a domenica 25 agosto, destinato a registrare, una volta di più, il tutto esaurito. Merito di quanto la Festa Bikers sa offrire al popolo dei patiti delle due ruote, con un “menù” di eventi capace di abbinare circuito outdoor per enduro elettriche, numerosi show con stun-man, l’area artistica Kustom Lab, l’ultimo Muro della morte italiano “Russian Devils”, incontri di arti marziali , 5 team di Civ Coppa Italia Velocità, ben due serate di moto-drive. Il tutto abbinato a una “carta” di ottimi piatti da assaggiare a tavola, accompagnati da fiumi di birra, e con la “ciliegina della torta” rappresentata dalla finalità benefica, con una lotteria che vede in palio nientemeno che una nuova fiammante Harley-Davidson Sport Nightster Special Biliard Gray sulla quale potrà ripartire il fortunato che fra i tanti ospiti a Cologno avrà “pescato” il biglietto vincente. “Vi aspettiamo, non ci sono scuse per non partecipare”, è il messaggio lanciato da Davide Aresi alla viglia dell’evento, pronto a partire dalle 18.30 di martedì 20 agosto accompagnato dal “suono” dei motori dei bikers ma anche da quello delle band pronte a salire sul palco fra cui il gruppo hard rock interamente femminile delle Snei Ap e quello dei Magenta#9, pronti a salire sul palco principale martedì sera, per lasciare poi spazio, mercoledì sera, alla musica Country, mentre giovedì il cartellone offre alle 21.30 Kanseil e alle 22.40 Furor Gallico ; venerdì alle 21 Adversor, alle 22 Schizo (official) e dalle 23.10 Discharge e sabato 24 alle 20.45 Razgate, alle 21.35 Sabotage metal band e alle 22.45 Enforcer . Tutti spettacoli pronti ad andare in scena sul palco principale mentre il palco costruttori ospiterà venerdì 23 alle 21.30 MotorTrinken e alle 22.50 Venus Mountains e sabato 24 alle 21.30 Sbarco e alle 22.30 Miss Kustom Biker. I proventi della sottoscrizione e dell’evento, al netto dei costi, verranno devoluti a 12 associazioni benefiche territoriali, con in prima fila l’associazione Cure Palliative Odv”.