“Camionisti segnalate anonimamente chi viaggia fuorilegge”. E’ la strada per ripulire il settore?

Eccesso di peso del carico trasportato, manomissione del tachigrafo, ma anche operazioni di carico e scarico fatte non esattamente nel rispetto della legge, trasporti effettuati sottocosto creando concorrenza sleale, termini di pagamento non rispettati…. Sono alcuni dei temi al centro delle segnalazioni anonime arrivate alla casella per la raccolta delle denunce aperta dal ministero dei Trasporti spagnolo che in oltre due anni “di attività” ha raccolto oltre 10mila segnalazioni rivelandosi, come sottolineato dallo stesso governo spagnolo, “ uno strumento utile per il monitoraggio delle irregolarità nel settore dei trasporti” consentendo di scoprire e affrontare numerose problematiche, e migliorando la trasparenza del settore. Uno strumento rivelatosi “un valido supporto per l’attività di ispezione” grazie alla possibilità per chi lavora in questo settore e viene a conoscenza di situazioni “fuorilegge” di poterle denunciare senza doversi un domani ritrovare coinvolto in un’indagine, senza il pericolo di dover subire possibili ritorsioni, proprio grazie alla casella anonima reclami istituita nel marzo 2022 e subito accolta con favore dal popolo degli autotrasportatori onesti costretti a fare i conti ogni giorno con colleghi decisamente meno onesti e in diversi casi veri e propri delinquenti, “arrivando a raccogliere una medie di 350 segnalazioni al mese.