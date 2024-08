La ricarica è fondamentale per chi ha un camion elettrico. E Volvo dimostra di saperlo bene

“La ricarica è un aspetto fondamentale quando si utilizza un camion elettrico”. E’ partito da questa, inconfutabile, considerazione Johan Östberg, responsabile del servizio Electromobility di Volvo Trucks per illustrare il nuovo servizio di Volvo Trucks, Charging Management, che consente alle aziende di trasporto di gestire in modo efficiente la ricarica privata dei camion elettrici presso il deposito dell’azienda. Un servizio che “contribuisce ad aumentare la produttività e i tempi di attività, garantendo che i camion di una flotta siano sufficientemente carichi per le operazioni pianificate e riducendo il numero di sessioni di ricarica non pianificate”, come sottolinea

un comunicato diffuso dall’azienda in cui si sottolinea anche come “sulla piattaforma, il trasportatore può creare piani di ricarica che stabiliscono quando i veicoli devono iniziare a caricarsi e raggiungere il livello massimo della batteria”. Ma anche come “ le deviazioni dal piano vengono notificate all’utente per evitare un basso livello di batteria, con una panoramica visiva del processo di ricarica dei camion, con l’indicazione del livello e dello stato di carica della batteria”. E con “i rapporti sulle sessioni di carica dei veicoli e dei caricatori disponibili per il follow-up”. Un servizio che con sente alle aziende di trasporti che hanno deciso di compiere una svolta green di “assicurarsi he i propri camion siano carichi e pronti quando è il momento della prossima missione di trasporto”, completando un percorso avviato l’anno scorso con il lancio di Volvo Open Charge, servizio progettato per rendere la ricarica su strada più prevedibile e affidabile, assistendo i trasportatori nella ricerca e nell’accesso alle stazioni di ricarica pubbliche con la possibilità di pagare la ricarica tramite l’applicazione nelle stazioni di servizio in cui Volvo ha una partnership. E il tutto con già all’orizzonte un’ulteriore nuova “manovra”: la possibilità di prenotare il tempo di ricarica attraverso l’app, permettendo ai trasportatori di ottimizzare la pianificazione della ricarica.