Troppi carichi fissati male sui camion: ma l’Italia non rende obbligatorie le norme europee

Troppi carichi sui camion non vengono fissati rispettando le norme europee ed è proprio questa la causa principale degli incidenti che vedono coinvolti mezzi pesanti, in particolare i ribaltamenti. A denunciarlo è il segretario generale di Trasportounito Maurizio Longo che invita tutti a mantenere alta la guardia (nonostante il recente rapporto sugli incidenti stradali realizzato dall’Automobile club d’Italia e dall’Istituto nazionale abbiano statistica abbiano rilevato un lieve miglioramento nei livelli di sicurezza dei veicoli industriali che circolano sulle strade italiane) perché “i problemi fondamentali restano irrisolti e potrebbero aggravarsi”. Un invito a non abbassare la guardia che appare giustificato comunque dai numeri: quelli dei 130 veicoli industriali che dal 1° gennaio a oggi si sono ribaltati sulle strade italiane con il 90 per cento degli incidenti attribuibili proprio alla non conformità ai criteri tecnici richiesti per il fissaggio dei carichi trasportati. Il responsabile dell’associazione di autotrasportatori ha anche sottolineato come la disposizione europea in Italia non sia stata tradotta in obblighi per i centri di carico e come le forze dell’ordine non dispongano di strumenti specifici per verificare che le unità di carico non siano a rischio di scivolamento, ribaltamento, o altri movimenti pericolosi durante il trasporto accendendo i riflettori an che su un altro aspetto definito critico: la mancanza di un’adeguata formazione professionale dei conducenti di mezzi pesanti proprio in materia di sicurezza dei carichi. Sicurezza, ha concluso Maurizio Longo, messa in pericolo anche dalla “ persistenza di normative antiquate che, per volontà politica e istituzionale, costringono le imprese di autotrasporto a condizioni economiche precarie” e di un sistema di “schiavitù finanziaria che influisce negativamente sulle condizioni operative delle aziende, spingendole spesso ai margini della legalità”. Un quadro più che sufficiente per comprendere le critiche, rivolte proprio da Trasportounito, all’ottimismo manifestato per un lieve calo dello 0,4 per cento degli incidenti che coinvolgono mezzi pesanti che in un contesto dove l’Italia presenta uno dei tassi di sinistrosità stradale più elevati, è insignificante se confrontato con le gravi lacune strutturali e normative che affliggono il settore” . Da qui la richiesta al Governo di “interventi urgenti per migliorare la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro degli autotrasportatori, attraverso una riforma delle normative e una formazione adeguata per i conducenti”.