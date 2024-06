Selvino, parte la gara di moto che allo spettacolo dei piloti unisce una spettacolare offerta turistica

“Bergamo città dei mille… mototuristi, due ruote per far viaggiare economia e sostenibilità”: è questo il titolo del convegno organizzato dai responsabili del Motoclub Norelli, del Motoclub Careter e di Confcommercio Bergamo in occasione della Valli Bergamasche Revival Internazionale in programma sabato 8 e domenica 9 giugno a Selvino. Un dibattito (ospitato nella sala convegni dell’Hotel Marcellino, in corso Milano 90 con inizio alle 10, con protagonisti Giancarlo Strani, presidente della commissione Ambiente della Federazione motociclistica italiana, Oscar Fusini direttore di Confcommercio Bergamo e Jonathan Lobati, consigliere regionale e presidente della commissione Territorio, infrastrutture e mobilità della Regione Lombardia) organizzato per illustrare come proprio il turismo su due ruote possa rappresentare la miglior “strada” per sostenere le attività commerciali del territorio, in particolar modo dei borghi minori.

Un evento fortemente voluto dagli organizzatori della “Valli” ( gara capace di per fare rivivere per gli appassionati di moto d’epoca il fascino di una competizione entrata nella leggenda mondiale del fuoristrada, che anche quest’anno vedrà al via il re della Dakar, Stephane Peterhansell, vincitore, su due e quattro ruote, di addirittura 14 edizioni) a altrettanto fortemente “sostenuto” da Confcommercio Bergamo, protagonista di un’iniziativa che ha subito suscitato l’interesse degli operatori turistici: una mappatura delle strutture ricettive interessate ad accogliere nel migliore dei modi i biker, realizzata attraverso l’invio di una scheda, da compilare e restituire all’associazione (clicca qui) in cui i titolari di alberghi ma anche B&B potranno indicare tutti i “plus” che la struttura ricettiva può offrire ai biker: dai posti moto nei garage, possibilmente chiusi e sorvegliati, al servizio di ristorazione, dalla Spa, alla palestra e al Solarium, per continuare con servizio wi-fi fino a un eventuale spazio per lavaggio asciugatura dell’abbigliamento da moto, al noleggio mountain bike. Un’iniziativa che già poche ore dopo l’invio delle e mail ha visto una risposta positiva da parte di 15 hotel tra città e provincia: B&B Hotel Bergamo, Botton d’oro, Cappello d’Oro, Città dei Mille, Gombit Hotel, Le Funi Hotel, Life Source, in città; in provincia Albergo Ristorante Valle d’Oro (Albino), Hotel Ristorante Genzianella (Bracca), Albergo Papa-Bes Hotel (San Pellegrino Terme), Hotel Ristorante Marcellino (Selvino), Hotel Moderno (Selvino), Albergo Ristorante Luisella (Serina), Albergo Villa Priula (Sorisole) . “Puntare sul turismo su due ruote favorisce sia l’economia, in particolar modo delle montagne, dei piccoli borghi, sia la mobilità sostenibile, considerato che due ruote invece che quattro possono fornire un contributo importantissimo per contrastare traffico e inquinamento”, hanno commentato Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo, Claudio Ruggeri, presidente del Motoclub Careter alla guida dell’edizione 2024, e Valter Giupponi, presidente della Scuderia Norelli, che sul nuovo sito ideato e realizzato proprio dalla Norelli per “far accelerare tutto quanto viaggia su due ruote”, Bergamo 2.0, ha anche indicato al “popolo degli appassionati di enduro” pronto a ritrovarsi a Selvino, un elenco di tutto quanto c’è da scoprire, ammirando monumenti e paesaggi, ma anche divertendosi o assaggiando prodotti del territorio, lungo i percorsi che attraverso la Valle Seriana e la Valle Brembana conducono da Bergamo a Selvino.