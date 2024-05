Tutte le strade portano a Roma. Compresa quella che ci guida nel futuro di trasporti e mobilità

“Tutte le strade portano a Roma”, afferma un proverbio che ricorda il tempo, purtroppo lontanissimo, in cui il sistema stradale della città “caput mundi” era uno straordinario esempio di efficienza. “Comprese le strade che indicano l’evoluzione dei sistemi di motorizzazione nei trasporti e nella mobilità”, potrebbero aggiungere i responsabili di Egaf, casa editrice fondata nel 1977 e diventata protagonista assoluta dell’informazione professionale su circolazione stradale, motorizzazione e trasporti, che proprio su questo tema, caldissimo, forniranno un proprio contributo in occasione di un convegno in calendario il 30 maggio 2024 al centro congressi Cavour. Un appuntamento, organizzato da Ingegneria dei trasporti (progetto nato nel 2005 dall’incontro di numerosi docenti e ricercatori di diverse facoltà in particolare d’ingegneria), Aiit, associazione italiana per l’ingegneria del traffico e dei trasporti e la stessa Egaf, con l’obiettivo di analizzare argomenti come tecnologia, costi, impatti e ricadute su industria, occupazione e sviluppo, energia e ambiente sul tema dei trasporti e della mobilità, confrontando differenti punti di vista in modo da poter proporre ai partecipanti un panorama di conoscenze e dati quanto più ampio possibile. Al convegno, che verrà aperto dal professor Stefano Ricci, dell’Università La Sapienza di Roma, interverranno Giovanni Corona, già docente dell’Università di Cagliari, Enrico Pagliari, presidente di Aiit, Bruno Dalla Chiara e Alessandro Ferrari, del Politecnico Torino, Tiziano Dotti (Iveco), Roberto Maja (Politecnico Milano), Andrea Bottazzi (Azienda Tpl Bologna, direzione gestione flotte), Gabriele Malavasi (Università La Sapienza Roma), Riccardo Cornetto (Solaris Italia), Maria Pia Valentini ( Enea, agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), Domenico Borello (Università La Sapienza Roma), Alessia Nicotera (Asstra), Tullio Tulli (Anav), Carlo Mauri (QiBUS srl ), Agostino Cappelli (Universitas Mercatorum, università telematica delle Camere di commercio italiane), Vito Mauro (Politecnico Di Torino), Carlo Carminucci (Isfort), Maurizio Tira (Università di Brescia), Giovanni Seno ( Avm Venezia), Francesco Russo (Università Reggio Calabria), Piero Sassoli (presidente di Club Italia), Riccardo Bigotti (amministratore delegato di Bigo solutions srl ) ed Ezio Castagna (consulente aziende di trasporto). Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione, gratuita, da effettuarsi sul sito: www.egaf.it. Per ulteriori informazioni è possibile navigare sul sito www.ingegneriadeitrasporti.it oppure chiamare il numero 0543 473347.