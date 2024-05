Un unico Pos per carte bancarie e carburanti offerto a 12mila stazioni di rifornimento

Un unico terminale Pos pronto ad accettare una vasta gamma di carte bancarie e carte carburante a offrire, a condizioni vantaggiose, l’opportunità di dotarsi di soluzioni di pagamento all’avanguardia nel settore Petrol & Energy a circa 12mila titolari di stazioni di rifornimento carburante associati in Italia è Assopetroli-Assoenergia, l’associazione italiana che riunisce le imprese attive nel commercio all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti petroliferi, dei servizi per il risparmio e l’efficienza energetica, grazie a un accordo siglato con Worldline, leader globale nei servizi di pagamento. “Un’offerta che semplifica l’accettazione degli incassi con moneta elettronica, riducendo i costi di gestione e ottimizzando l’esperienza d’uso”, come spiegano in un comunicato stampa i responsabili dell’associazione , che verrà presentata nel corso di una serie di incontri dedicati con l’obiettivo di illustrare ai propri associati come “grazie all’expertise consolidata nel settore Petrol & Energy, Worldline offra strumenti di pagamento innovativi che garantiscono acquisti sempre più fluidi e sicuri, in grado di rispondere alle necessità dei rivenditori. Le soluzioni Worldline sono facilmente integrabili all’infrastruttura esistente e permettono l’accettazione veloce e sicura delle carte sia per il rifornimento, in modalità self-service sia direttamente in negozio, oltre al pagamento dei servizi aggiuntivi come il parcheggio e il lavaggio auto”, si legge sempre nel comunicato stampa. Che sottolinea an che come inoltre “grazie al sistema di rendicontazione dinamica, la riconciliazione bancaria diventi semplice e flessibile, consentendo la verifica delle transazioni in modo accurato”. “Questa partnership è un tassello importante del percorso che Assopetroli-Assoenergia ha intrapreso, grazie alla collegata Servizi energie, per sostenere i circa 12mila impianti appartenenti alle aziende associate. Con l’associazione stiamo costruendo opportunità innovative per le imprese, partendo dall’ascolto delle loro esigenze, al fine di agevolare il percorso di transizione non solo ecologica ma anche digitale”, ha commentato Sebastiano Gallitelli, segretario generale di Assopetroli-Assoenergia, mentre Mirko Spagnolatti, direttore dello sviluppo commerciale area petrolio ed energia di Worldline Merchant Services, ha voluto sottolineare la capacità della nuova offerta di soddisfare le esigenze specifiche del mercato sostenendo allo stesso tempo la crescita del business degli esercenti in questo settore in continua evoluzione”.