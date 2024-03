Le 29 aziende di autotrasporto “paladine dell’ambiente” premiate da Michelin

Gestendo “in modo sostenibile” gli pneumatici delle proprie flotte di camion, in totale oltre 9000, hanno “risparmiato” complessivamente 3.355 tonnellate di C02 , l’equivalente delle emissioni annuali di una flotta di 83 camion oltre a 1.224 tonnellate di materie prime necessarie per produrre circa 17.500 pneumatici per autocarro. Loro sono i titolari di 29 imprese di autotrasporto (A.T.Due Srl di Gubbio, in provincia di Perugia; Ad-Log Group Srl di Macomer (Nuoro); Angelucci trasporti srl di Casoli (Chieti); Autotrasporti Piccinini srl di Fontevivo (Parma); Autotrasporti Rattenni Srl di Pescara; Bertani Remo di Silvio Bertani & C di Fidenza (Parma); C.A.A. Soc. Coop. Arl di Opera ( Milano); Cbr Trasporti di Povegliano Veronese (Verona); Conserva Logistic Solutions Srl di Modugno (Bari); Conserva Spa di Bitonto ( Bari); Fas Trasporti srl di San Giovanni teatino (Chieti); Frizzarin srl di Trecate (Novara); G&G di Milano; Gavio & Torti di Tortona (Alessandria); Curcio Trasporti, di Polla (Salerno); I-FA Automotive Logistics srl di Torino; Inba Spa di Soleto (Lecce); Italtrans Europa Srl di Cortemaggiore (Piacenza); Koiné Spa di Madone ( Bergamo); Mesaroli Logistica Spa di Trevenzuolo (Verona); Mossucca Srl di Melfi (Potenza); Paganella Spa di Mantova; Pe.Tra Srl di Brembate (Bergamo); S.T.B. Srl Servizio Trasporti Barbetti di Gubbio (Perugia); SR Multi S.R.L. Di Opera (Milano); Trasporti Lilliu Srl di Uta (Cagliari) e V&V Service Srl di Asolo /Treviso) particolarmente sensibili al tema ambientale e le loro “grandi manovra” messe in campo per difendere nel modo più concreto la natura gli sono valse un premio speciale: l’Attestato per la gestione sostenibile degli pneumatici messo in palio da Michelin Italia. Un’iniziativa, come spiegano i responsabili dell’azienda che ha come mascotte Bibendum, meglio noto come l’omino Michelin, “nata con l’obiettivo di coinvolgere edispirare partner strategici nel campo della mobilità, mettendo in evidenza quelle aziende che hanno affidato la gestione del parco pneumatici a Servizi e Soluzioni di Michelin e che attraverso l’attenta gestione dei pneumatici, hanno contribuito a un trasporto più efficiente con ricadute positive nei campi della sicurezza, ecologia e redditività. La sostenibilità”, viene sottolineato, “non è infatti solo ambientale ma anche socio-economica con una serie di vantaggi evidenziati in termini numerici: la riscolpitura consente infatti di aumentare la percorrenza chilometrica del 25 per cento, riducendo il consumo di carburante di 2 litri ogni 100 chilometri percorsi”. Un’operazione di ricostruzione che “permette di ottenere un risparmio di materie prime in media di circa 50 chilogrammi , a parità di prestazioni con uno pneumatico nuovo, con un costo inferiore del 40 per cento”. Tutti dati acquisiti dai tecnici della casa dell’omino gonfiabile attraverso misurazioni svolte sugli pneumatici dei mezzi delle flotte di trasporto che hanno scelto di affidare a Michelin la gestione delle loro gomme per poi stabilire, attraverso una formula matematica stabilita dal centro di Ricerca e sviluppo di Ladoux che tiene conto del tasso di riscolpitura, tasso di ricostruzione, chilometraggio percorso e numero veicoli, il risparmio di Co2 e materie prime.