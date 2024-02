Mostra scambio di Novegro, il paradiso di chi ama auto e moto. Ma anche gare da leggenda

E’ una delle più importanti rassegne dedicate al mondo del due e delle quattro ruote, con espositori provenienti non solo dall’Italia ma da gran parte d’Europa, un’occasione imperdibile per gli appassionati di auto e moto d’epoca che vogliono acquistare, vendere o scambiare veicoli, ricambi, accessori, documenti e memorabilia, ma anche per chi ama il modellismo, i giocattoli, libri e riviste a “tema motoristico”. Ma la Mostra Scambio di Novegro, in programma dal 16 al 18 febbraio al Parco esposizioni della frazione del comune di Segrate, alle porte di Milano, quest’anno è anche l’occasione per “salire in sella” a due grandi eventi motociclistici. Una piccola fetta dei 50mila metri quadrati di area teatro del gigantesco mercato, ch in termini di estensione ha davvero pochi rivali, ospiterà infatti la presentazione della Valli Bergamasche Revival, in programma dal 7 al 9 giugno a Selvino, perla turistica della provincia capace di sfornare per decenni campionissimi dell’enduro e della velocità, e del Fim Enduro vintage trophy, evento ospitato invece a Camerino, dal 4 al 7 settembre. Due eventi, capaci di confermare come quando si tratta di moto d’epoca da regolarità, il nostro Paese sappia interpretare al meglio il ruolo del protagonista principale, che gli appassionati potranno scoprire in anteprima “guidati”direttamente dagli organizzatori: i responsabili del Moto Club Careter Imerio Testori, organizzatori dell’appuntamento a Selvino e quelli Moto club di Camerino con i rispettivi presidenti, Claudio Ruggeri e Stefano Ronconi, ospiti sabato 17 , a partire dalle 11, dello stand della Federazione motociclistica italiana pronti anche a rispondere alle domande dei piloti che si schiereranno ai nastri di partenza. Un appuntamento da non perdere per saperne di più su due prestigiosi eventi riservati alle moto d’epoca da regolarità.