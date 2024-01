Valli Bergamasche Revival 2024, parte la corsa per essere al via al fianco dei “mostri sacri”

Le leggende sono fatte per essere raccontate. Oppure per essere rivissute. Un’opportunità straordinaria, quest’ultima, che pochissime leggende però consentono. Una di queste eccezioni è rappresentata dalla Valli Bergamasche Revival, evento ideato per far rivivere agli appassionati di moto d’epoca da Regolarità (e che magari hanno vissuto in prima persona gli anni d’oro di questa specialità off road, ammirando e tifando per i “manici delle due ruote fuoristrada”) e pronto a riaccendere i motori dal 7 al 9 giugno2024 richiamando piloti da tutto il mondo, compresi i più grandi campioni (basti pensare che nel 2022 al via si sono presentati fenomeni come Stephane Peterhansel e Cyril Esquirol, il primo recordman di vittorie nella storia della Dakar, conquistata addirittura 14 volte in sella o al volante, il secondo detentore del record di vittorie nella Gilles Lalay Classic, la gara di enduro ritenuta in assoluto la più dura del mondo) sull’altopiano di Selvino, località capace di riservare tracciati unici. Un evento, nato dalla collaborazione tra Moto Club Careter Imerio Testori, Scuderia Fulvio Norelli e Brembana, pronto a “partire” ufficialmente con l’apertura delle iscrizioni, fissata per il 22 gennaio. Aprendo di fatto la “corsa” ad assicurarsi un posto ai nastri di partenza prima che venga raggiunto il tetto massimo di 300 concorrenti previsto, completando la pratica sul portale di Sigma Federmoto e acquistando la gara al costo di 250 euro senza dimenticare di inviare all’indirizzo e- mail vallibergamascherevival2024@gmail.com il modulo che trovano (in italiano, inglese e francese) sul sito www.motoclubcareterimeriotestori.weebly.com, indicando in modo particolare la taglia del giubbetto previsto per tutti i piloti partecipanti. Piloti che sabato 8 giugno (dopo aver portato a termine il giorno prima le operazioni preliminari) diventeranno protagonisti assoluti con la prova di accelerazione e il cross test per poi toirnare a sfidarsi, il giorno seguente, in due prove di cross test e una prova di enduro test, sfide che stabiliranno a chi andranno assegnati i premi ai primi tre classificati nelle 22 categorie previste dal regolamento oltre che alle squadre vincitrici i vari trofei in palio: ‘Careter’, ‘Adriano Rota Nodari e Mauro Lazzaroni’, ‘Imerio Testori’ e ‘Massimo Sironi’. “l’edizione 2024 della Valli Bergamasche Revival per noi rappresenterà l’occasione migliore per celebrare il nostro sessantesimo anno di fondazione”, ha commentato Claudio Ruggeri, presidente del Careter Imerio Testori, indicando la collaborazione nata fra il proprio motoclub e la Scuderia Norelli, ideatrice della “Valli” come esempio da seguire per “avvicinare e rendere amici tutti i Moto Club bergamaschi, per fare squadra e lavorare insieme”, mentre Enzo Paris, presidente della Scuderia Fulvio Norelli ha rivolto un pensiero particolare a Massimo Sironi, presidente storico della Norelli da poco scomparso e protagonista assoluto dell’edizione 2022 “ con partenza dalla Fara, in Bergamo Alta, come accadeva negli anni in cui la ‘Valli’ era prova valevole per il Campionato europeo” come ha ricordato sempre Eil nuovo presidente della Norelli. Infine Marco Ghilardi del Moto club Brembana ha voluto evidenziare come la propria associazione abbia raccolto con entusiasmo l’opportunità collaborare “per tracciare il percorso di gara e le varie prove speciali con partenza e arrivo a Selvino, dove i partecipanti saranno accolti nel centro del paesecon una cornice di pubblico degna delle Valli di un tempo”. La prossima “tappa” nel percorso organizzativo dell’evento è prevista il 22 febbraio, quando sarà trascorso un mese dall’apertura delle iscrizioni, per fare il punto della situazione insieme ai Moto Club organizzatori con una diretta social che si terrà a Selvino con protagonisti Soloenduro e Fuoristrada & Motocross d’Epoca, media partner dell’evento. Per saperne di più sulla Valli Bergamasche Revival, è possibile consultare il sito www.motoclubcareterimeriotestori.weebly.com