Sofia Goggia “scende in pista” al fianco dei Babbo Bikers a sostegno delle persone autistiche

Il 17 dicembre avrebbe voluto esserci anche lei, magari in sella alla sua Ducati Scambler che ama guidare d’estate, al via dell’edizione 2023 della Babbo Bikers, appuntamento motociclistico organizzato per sostenere l’associazione “Autismo-è” e le persone che hanno familiari autistici, pronta a percorrere a velocità ridottissima, vestita da Babba Natale, le vie del centro di Bergamo insieme a moltissimi altri bikers provenienti da mezza Italia. Invece sarà “costretta” a sfrecciare a tutta velocità su una pista da sci, per allenarsi ed essere ancora una volta protagonista assoluta nelle discipline veloci della Coppa del mondo di sci. Ad annunciarlo, con un messaggio inviato alla presidentessa dell’associazione organizzatrice dell’evento, Silvana Salvi, è stata lei stessa, Sofia Goggia, (ascolta qui il messaggio) rammaricata di non poter essere “fisicamente ” al fianco di quella che non ha esitato a definire una bellissima iniziativa, ma presenta con “il cuore” a una giornata che, dice nel “preziosissimo” messaggio, si augura possa essere davvero buonissima, aggiungendo un suo grazie personale per “tutto quello che fate con la vostra preziosa onlus”. Clicca qui per leggere l’articolo sull’evento)