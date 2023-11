Bergamo e Brescia capitali anche della cultura a due ruote con la mostra al Museo Mille Miglia

“La motocicletta a Bergamo e Brescia: due ruote tra storia, arte e sport”: è questo il titolo della mostra che il 25 e 26 novembre al Museo Mille Miglia di Brescia offrirà a tutti gli appassionati di due ruote (e non solo) la possibilità di compiere un autentico viaggio nel tempo alla scoperta del fantastico mondo delle due ruote visto da ogni possibile punto di vista: quello del mezzo di trasporto, per lavoro o per svago; di strumento di competizione sportiva , ma anche sotto l’aspetto economico e sociale, artistico, culturale. Tutte “facce” diverse del mondo motociclistico che verranno mostrate attraverso un evento, ideato dai responsabili del Moto Club US Leonessa di Brescia e da quelli del Moto club Bergamo, per ripercorrere l’epopea delle due ruote a motore in due territori in cui l’industria motociclistica ha rivestito spesso un ruolo da protagonista assoluta, con marchi come Rumi, Devil, Mi-Val, Somaschini, Gerosa, Chiorda, grazie anche a una passione straordinaria per salire in sella, “alimentata” per di più dai successi straordinari di chi, in sella, ha dominato le più importanti gare nazionali e internazionali. Campioni come Carlo Ubiali, Giacomo Agostini, Alessandro Gritti, Roberto Locatelli. Una mostra impreziosita da pezzi da collezione unici, esposti negli spazi di viale della Bornata 123 a Sant’Eufemia, ma anche dalle tele dipinte da un motociclista-artista come pittura di Donnino Rumi, da splendidi scatti fotografici di ieri e di oggi, così come al passato e al presente appartengono “oggetti” indissolubilmente legati alla moto come i “pezzi” e gli accessori realizzati da case come Brembo, Polini, Airo, Nolan, Acerbis. Un evento che vede Bergamo e Brescia, capitali della cultura 2023, accendere i riflettori sulla “cultura” delle due ruote con una “lezione” semplicemente unica, affascinante e imperdibile. Info: leonessa1903@gmail.com; info@motoclub.bergamo.it