On line c’è un sito che si propone di far ripartire economia e difesa della natura su due ruote

Raccontare il mondo delle due ruote, a motore e a pedali, in tutti i suoi “volti” possibili, partendo dalle escursioni per arrivare alle gare, passando attraverso una montagna di altri temi: dai personaggi che in sella hanno scritto pagine di storia a quelli che di moto e bici sono stati semplici appassionati (scrivendo magari pagine di storia altrettanto importanti in altri ambiti); dai ritratti di aziende legate al mondo delle due ruote a quelle “guidate” da chi la moto e la bici le ha sempre avute nel sangue; dalla fotografia, con l’obiettivo sempre puntato sulle due ruote, all’arte, e a tutti i possibili servizi e proposte offerti al popolo di motociclisti, da strada e fuoristrada, e ciclisti. Fino ad arrivare a due aree tematiche destinate ad avere un peso particolarissimo nella “nuova comunicazione del mondo a due ruote” che Bergamo 2.0 si ripromette di spingere al massimo: la mobilità sostenibile, alla quale proprio le due ruote possono fornire un contributo importantissimo per contrastare traffico e inquinamento, e il mototurismo, destinato invece a rappresentare una voce sempre più importante per l’economia del territorio bergamasco, in particolar modo delle montagne, dei piccoli borghi. Tutto questo è Bergamo 2.0 nuovo sito che la Scuderia Norelli, storico motoclub bergamasco, ha voluto realizzare. Superando, esattamente come farebbe un campione di enduro o di mountain bike, i “sentieri” della comunicazione seguiti in passato, concentrati sulla vita associativa, sulle proprie gare, sui propri piloti e sui loro risultati agonistici, per creare un nuovo “mezzo” di comunicazione che unisca tutto quanto si muove su due ruote, invitando tutti i possibili protagonisti a “salire in sella” contribuendo ad ampliarne sempre più i contenuti e le aree tematiche, già ampie e articolate “in partenza”, offrendo visibilità a tutti coloro che “ruotano” attorno al mondo delle due ruote. Qualche esempio? I “ritratti” di aziende produttrici (di moto, bici, abbigliamento e accessori); di attività che offrono servizi (dalle officine a chi facilita finanziariamente l’acquisto di un mezzo a due ruote); di alberghi e ristoranti, ma anche di negozi di prodotti artigianali o altre attività commerciali che abbiano qualcosa di particolare da offrire ai turisti giunti nelle loro località in moto o bicicletta. Con la possibilità, per chiunque, di postare proprie immagini o video trovate negli album dei ricordi di famiglia… Un nuovo sito, dunque, pronto a spalancare le porte a tutti coloro che hanno qualcosa da dire, da raccontare sul mondo a due ruote, ai quali farebbe piacere collaborare per costruire progetti e iniziative che possano diffondere sempre più sul territorio la cultura delle due ruote. Riunendo a uno stesso tavolo rappresentanti di mondi diversi, a partire proprio da quelli delle moto e delle bici che spesso sono stati divisi e che invece, salendo “insieme in sella”, potrebbero fare molto. Come illustra una delle fotografie scelte per la home page che ritrae un motociclista e un ciclista immortalati, dopo essersi incontrati lungo un sentiero, mentre lo ripuliscono dai rifiuti lasciati da qualche escursionista. Un sito a disposizione delle associazioni che con le due ruote hanno a che fare ogni giorno, degli enti e delle istituzioni, dei titolari di attività che magari, al popolo delle due ruote, vogliano offrire particolari condizioni, o addirittura convenzioni, nato da un’idea che ha fatto capolino per la prima volta a giugno 2022, in occasione dell’edizione della Valli Bergamasche Revival International che ha portato a Bergamo piloti provenienti da mezza Italia ma anche da oltre confine e che, per la prima volta, ha visto gli organizzatori della Scuderia Norelli andare oltre l’evento motociclistico, il raduno e la competizione organizzando eventi “a contorno”, fra cui un interessantissimo convegno per parlare di diversi temi: la sicurezza stradale, la sostenibilità ambientale, il mototurismo. Un convegno destinato a segnare una svolta, così come lo vuol essere la realizzazione di questo nuovo sito che la “Norelli” ha voluto costruire, dopo decenni vissuti organizzando gare e “allevando” piloti, ponendosi nuovi traguardi importantissimi per il futuro del territorio. Raccontando ogni aspetto del fantastico mondo a due ruote, passando anche dalla presentazione di modelli di moto e bici, accessori, al “racconto” dei più affascinati tracciati, su strada e nei boschi, da percorrere in compagnia di vecchi e nuovi amici . Per poi magari ritrovarsi fianco a fianco in occasione di un raduno organizzato per raccogliere fondi da destinare ad associazioni di sostegno che aiutano persone in difficoltà, “strada”, quest’ultima, che la Scuderia Norelli ha sempre percorso e che spera di percorrere sempre più attraverso nuovi progetti e collaborazioni. Un nuovo sito con tante aree tematiche che andranno “riempite” con l’aiuto di tutti, inviando segnalazioni, testi e foto all’indirizzo info@scuderianorelli.it, con la squadra messa in pista dalla Norelli pronta a metterli on line. Il lavoro da fare è ancora tanto e la strada da percorrere ancora lunga, “ma con il contributo di tutti”, come ha affermato Massimo Sironi, presidente della Scuderia Norelli che il nuovo sito l’ha fortemente voluto insieme con i componenti del consiglio direttivo, “Bergamo 2.0 potrà davvero diventare un importante strumento per la crescita del territorio. Con l’augurio di una “buona lettura (ma anche scrittura) a tutti”.