Trasporti refrigerati, Siad fa partire la tecnologia che garantisce conservazione e sostenibilità

Offrire al settore de trasporti refrigerati una corretta conservazione dei prodotti deperibili lungo l’intera filiera e assicurare all’ambiente una maggiore sostenibilità sono gli obiettivi di SiadS.p.A. che ha raggiunto grazie a Coool® FreeToGo, nuova tecnologia dedicata al settore della logistica che utilizza la CO2 biogenica o recuperata da scarti industriali, in linea con l’economia circolare. Una soluzione in grado di offrire vantaggi significativi rispetto ai sistemi di refrigerazione tradizionali, che utilizzano gas refrigeranti ad alto impatto ambientale. Il nuovo sistema utilizza CO2 R-744 che ha un ottimo potere frigorigeno, garantendo prestazioni superiori, maggiore velocità e durata nel mantenimento delle temperature. Il sistema di trasporto refrigerato su gomma Coool® FreeToGo è compatibile con diversi mezzi di trasporto e casse isotermiche, rispondendo alle richieste della Commissione europea per l’abbattimento delle emissioni. Il sistema è semplice e autonomo in quanto rimane attivo anche a motore spento, garantendo l’indipendenza energetica. Inoltre, la stazione di rifornimento del serbatoio CO2 (a bordo dei veicoli) è stata studiata per permetterne l’utilizzo in sicurezza a qualsiasi operatore.