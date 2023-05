Brivio & Viganò, il viaggio nella sostenibilità accelera grazie a un finanziamento da 8 milioni

Un finanziamento per un importo di otto milioni di euro ottenuto dalla banca Bnl Bnp Paribas e garantito all’ottanta per cento con garanzia green da Sace, la società per azioni controllata dal ministero dell’economia e delle finanze specializzata nel settore dell’assicurazione dei crediti, della protezione degli investimenti, delle garanzie finanziarie e delle cauzioni e del factoring per progetti nell’ambito della sostenibilità ambientale per acquistare veicoli industriali a basso impatto ambientale e per riqualificare un capannone industriale a Pieve Emanuele, in provincia di Milano, realizzando due celle frigorifere a temperatura positiva alimentate da un’unica centrale di produzione del freddo a freon ecologico. A ottenere il finanziamento, che verrà utilizzato anche per la realizzazione di una nuova cabina elettrica e la ristrutturazione di magazzini e uffici, è stata la società lombarda di logistica e autotrasporto Brivio & Viganò Logistics che ha deciso di utilizzare l’opportunità di accedere ai finanziamenti destinati alle imprese italiane che intendono investire per ridurre il proprio impatto ambientale. “Brivio e Viganò Logistics rientra nel novero delle aziende con cui puntiamo a creare una collaborazione importante e distintiva: non solo leader di settore ma anche un punto di riferimento per il nostro positive banking, la modalità di fare banca in ottica di sostenibilità che ci vede sempre più vicino alle imprese e alla filiera di territorio”, ha commentato Paolo Vetta, direttore territoriale Nord ovest di Bnl Bnp Paribas.