Il grande cuore di Bergamo: in prima fila anche nella corsa per aiutare gli alluvionati in Emilia

Ci sono molte cose che hanno contribuito a far conoscere Bergamo in tutta Italia, in Europa, perfino in altri continenti. Per esempio la bellezza del suo borgo medievale, la "Città alta" difesa da possenti mura, o le sue montagne che in alcuni casi la fanno sembrare un angolo di Trentino Alto Adige. Ma ci sono altri due aspetti che hanno fatto conoscere questo territorio e, in particolare, i suoi abitanti: la capacità di lavorare, di fare impresa (sottolineata una volta di più nella recente "diretta" sulla Rai dedicata al Giro d'Italia che ha fatto tappa proprio a Bergamo e diventata una fantastica vetrina turistica per la città grazie alla bravura di un giornalista che ha dimostrato d'aver "studiato" a fondo la nuova meta del giro) e la disponibilità, quasi unica, a rimboccarsi le maniche per soccorrere chi è più in difficoltà. Caratteristica, quest'ultima, puntualmente dimostrata anche in occasione dell'alluvione che ha messo in ginocchio l'Emilia Romagna.