Incidente o guasto? Oggi anche se è lieve rischia di raddoppiare il danno lasciando a piedi per mesi

Metà marzo 2023: a Bologna due ragazzi rimangono coinvolti in un incidente a un incrocio. Fortunatamente nessuno si fa male, eccezion fatta per la loro auto che un po’ di danni li subisce. Tutti riparabili, come conferma il meccanico di fiducia al quale si affidano, facendo trasportare da un carro attrezzi l’auto dall’Emilia alla Lombardia, regione di provenienza, proprio per essere certi di metterla in ottime mani e, soprattutto, di poterla riavere in tempi rapidi avendo già avuto modo in passato di sperimentare la professionalità di meccanici e carrozzieri: tempo una settimana e il proprietario potrà tornare a guidarla. Metà maggio 2023: di guidare l’auto non se ne parla neanche. L’auto, una Renault ibrida, è ancora ferma in officina, con una parte dei danni sistemati ma alcuni ancora no, come nel caso, per esempio, del braccetto oscillante. Cosa è successo? Quello che sta accadendo per moltissime altre vetture rimaste incidentate (o guaste) e ferme, come questa. Bloccate (creando peraltro non pochi problemi ai meccanici c he si ritrovano ogni spazio occupato) dai pezzi di ricambio che non si trovano. Soprattutto, conferma il responsabile dell’officina, se arrivano dalla Cina. Pezzi di ricambio che “non fanno distinzione” di marche e modelli, lasciando tutti indistintamente a piedi per settimane, o addirittura mesi come nel caso dei due ragazzi coinvolti nell’incidente a Bologna. “Dare una data ai clienti, dire loro con certezza quando potranno rimettersi al volante è diventato impossibile”, conferma sempre il meccanico, perché le settimane passano e la risposta alle nostre domande è sempre quella: il pezzo non è arrivato e non sappiamo dire quando arriverà”. Fortunatamente per la coppia di ragazzi in questione il caso si è alla fine risolto: entro una decina di giorni al massimo (il tempo necessario per sistemare la parte meccanica per poi affidare l’auto al carrozziere) sarà pronta. Ma solo grazie a una fortunata coincidenza e all’affidabilità del meccanico che, in trasferta in Francia, non ha esitato a fare una deviazione lungo la strada per fermarsi da un rifornitore e verificare se aveva in magazzino il pezzo mancante, trovandolo e acquistandolo immediatamente.. Un meccanico che, per fortuna dei due giovani clienti, non fa Angelo solo di nome ma anche di fatto….