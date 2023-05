Pit stop della salute, la strategia per far vincere ai “piloti” di camion la corsa contro le malattie

In una gara di Formula 1 un Pit stop può risultare decisivo per un pilota per vincere o perdere. Per un “pilota” di camion un Pit stop può essere ancora più importante: può addirittura consentire di diagnosticare e, dunque curare al meglio, una malattia o di prevenirla. Accade con il “Pit stop della salute” che Fai, la federazione degli autotrasportatori italiani, di Bergamo è pronta a far ripartire dai propri “box”, i moderni ambulatori realizzati all’interno della propria sede a Orio al Serio in via Portico 15, per i propri associati. Per la precisione due Pit stop diversi: il primo, con “al volante” un noto primario urologo, chiamato dalla federazione a verificare, attraverso una visita urologica e andrologica, affiancata da un esame del sangue per stabilire il livello di Psa, l’eventuale presenza di patologie alla prostata e ai testicoli, alla vescica e ai reni, Una campagna di prevenzione, fatta partire nel 2021 con ottimi risultati, alla quale la direzione dell’associazione ha voluto affiancare per il 2023 un’altra iniziativa: una visita con una biologa nutrizionista per verificare che una dieta troppo spesso sbagliata non stia causando danni ai vari “motori” dell’organismo. Entrambi i “pit stop della salute” sono in programma a partire dal mese di giugno con la possibilità fin da ora di prenotare una visita chiamando il numero 035 2056711 o navigando sul sito www.faibergamo.it