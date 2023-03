Stella Trasporti & Logistica srl, l’azienda che ha a cuore la salute e fa viaggiare la prevenzione

Dae: una sigla che in moltissimi hanno imparato a conoscere negli ultimi tempi e che indica un defibrillatore semiautomatico esterno, ovvero un piccolo apparecchio sanitario che contiene al suo interno due piastre adesive in grado di rilevare le alterazioni dell’attività elettrica del cuore e erogare, in casi d’emergenza, un scarica elettrica. Uno strumento che ha già al suo “attivo” il salvataggio di molte vite . Ma Dae potrebbe essere anche letto in un altro modo: per esempio “Dall’Autotrasporto l’Esempio”. Esattamente come quello che proprio un’impresa di autotrasporto, la Stella Trasporti e Logistica Srl di Calusco d’Adda, ha fornito installando nella propria azienda lo strumento, insegnando ai suoi dipendenti a utilizzarlo e, come non bastasse, mettendolo a disposizione di altre realtà del territorio. Uno strumento per “far viaggiare” sempre più la prevenzione e la tutela della sicurezza, riducendo drasticamente i danni conseguenti a un possibile arresto cardiaco e che in più occasioni ha salvato la vita a persone colpite da “infarto”, che il titolare dell’azienda, Maurizio Locatelli, ha deciso di far installare al termine di una chiacchierata con uno dei tanti rappresentanti delle associazioni di volontariato che l’azienda di Calusco sostiene, sia economicamente sia attraverso la partecipazione in prima persona a iniziative. Scendendo in strada in prima persona. Come avvenuto, per esempio, per essere al fianco “di un’associazione di welfare nella prevenzione del tumore al seno, nella fattispecie con mammografie gratuite per nostro personale e donne del territorio”, come spiega Maurizio Locatelli, affiancato in questa “attività extra”” dall’immancabile Alessandra Bianchi, responsabile dell’area amministrativa. “Una campagna che nel 2022 ha visto un “equipaggio medico” raggiungere Calusco d’Adda su un camper dotato di strumentazioni e personale qualificato per mammografie, finalizzate alla prevenzione del tumore al seno per effettuare oltre una settantina di visite, iniziativa che sarà riproposta nel 2023 e per la quale Stella Trasporti e Logistica Srl ha già confermato la propria sostenibilità”. Ma i responsabili dell”impresa di autotrasporto bergamasca da tempo sono anche al fianco di altre associazioni che si occupano per esempio del trasporto di persone disabili, sempre pronti a fornire il proprio aiuto e a dare l’esempio. Come appunto per il “progetto Dae”, ideato e realizzato partendo da una semplice chiacchierata con i responsabili di Cuore amico, che da tempo installano per le pubbliche amministrazioni questi dispositivi, e che non hanno certo dovuto faticare per convincere Maurizio Locatelli e Alessandra Bianchi a fare lo stesso. “Una decisione che abbiamo subito adottato a tutela dei nostri dipendenti e collaboratori”, spiega Maurizio Locatelli, “ ma non solo: il nostro defibrillatore è stato messo a disposizione anche di altre persone “esterne”. Siamo inseriti nelle liste Areu, l’Agenzia regionale per le emergenze e le urgenze, quindi in caso di necessità in aree limitrofe alla nostra sede gli operatori sanitari sono a conoscenza della presenza di un Dae al nostro indirizzo e di conseguenza il defibrillatore è sempre disponibile negli orari di ufficio ma con il recapito del titolare comunque sempre a disposizione. Cosa ha comportato questa decisione? E’ stato tutto molto semplice: una volta effettuata l’installazione è stato tenuto un corso di formazione all’utilizzo del Dae di cinque ore per quattro persone all’interno della nostra azienda che prevedeva oltre all’utilizzo dell’apparecchiatura le pratiche di rianimazione cardio polmonare, svolte in modo scrupoloso da tutti i partecipanti, con esercitazione al massaggio cardiaco e pratiche di insufflazione. Una formazione che vale per 24 mesi, dopo di che verrà svolto un corso di aggiornamento”. Quattro persone in azienda, compreso il titolare, autorizzate dunque a utilizzare in caso d’emergenza (“senza che fortunatamente si sia mai reso necessario”) l’apparecchiatura, garantendo che una persona “abilitata” sia sempre presente. “Obiettivo quest’ultimo che ci ha visto partire avvantaggiati, considerato che ci occupiamo di logistica”, scherza Alessandra Bianchi mostrando la scheda, sul computer, dove sono annotati i “turni di guardia”studiati per garantire la presenza negli orari di apertura di “almeno una” delle persone formate : due responsabili di magazzino, il responsabile logistico e il titolare. Tutti perfettamente a conoscenza degli studi medici che confermano come per ogni minuto trascorso dall’evento, in assenza di soccorso e di un intervento di defibrillazione, la percentuale di sopravvivenza si riduca del 7-10 per cento”, ma altrettanto consapevoli d’aver imparato, simulazione dopo simulazione, a “intervenire entro quel ridottissimo lasso di tempo, per rilasciare la scarica dopo aver provveduto nel frattempo a garantire l’ossigenazione all’infartato, tramite massaggio cardiaco e respiratorio”. Un esempio di come passa bastare poco a far viaggiare la prevenzione, la sicurezza, fornito da un’impresa che a sua volta un esempio l’ha preso dalla propria associazione di categoria, la Fai di Bergamo, protagonista di altre importanti iniziative in tema di salute e prevenzione, come la recente campagna di controlli su possibili patologie legate alla prostata in una categoria, come quella dei camionisti, prevalentemente maschile… “Tutte iniziative finalizzate alla tutela della salute che sono importantissime e ai quali in azienda cerchiamo sempre di aderire , diffondendo le notizie e le informative che ci vengono inviate a tutto il nostro personale e conoscenti”, conclude Maurizio Locatelli. Parola di un imprenditore che la salute l’ha davvero “a cuore” e che la prevenzione ama farla viaggiare sotto la migliore …Stella.