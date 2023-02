Annunci social, stipendi al rialzo e premi: la ricerca di camionisti e meccanici riparte da qui

Un contratto a tempo indeterminato con una retribuzione netta che potrà arrivare fino a 2.400 euro al mese oltre a un premio professionalità che nel 2024 offrirà agli autisti un incentivo di 5.000 euro se raggiungeranno gli obiettivi prefissati, tra cui la riduzione dei consumi di carburante e il rispetto delle norme di comportamento in cantiere. E’ quanto il Gruppo Mascio, società di autotrasporto bergamasca specializzata nel movimento terra, ha deciso di offrire a 90 autisti di veicoli industriali e 10 meccanici destinati ad andare ad aggiungersi nel corso del 2023 ai 200 già assunti. Una ricerca di nuovo personale decisa sulla base della continua crescita del gruppo ( che nel 2021 ha aumentato il fatturato del 70 per cento e nel 2022 del 30 per cento, raggiungendo un fatturato di oltre 28 milioni di euro, con una previsione di un ulteriore incremento del 30 per cento nel nuovo anno) offerta proposta attraverso le “strade” dei network visto che, come riportato da un articolo pubblicato nell’inserto dedicato a Bergamo del Corriere della Sera, la “ ricerca inizierà prima su Tik Tok, per poi proseguire su Facebook, Instagram e YouTube, usando anche le testimonianze dei propri camionisti”. Una decisione affiancata da due altre iniziative: il via a un’attività di formazione interna, collaborando con le suole del territorio, e la decisione di avviare contatti con consolati e ambasciate per cercare autisti all’estero. I candidati possono scrivere alla mail: risorseumane@mascio.it