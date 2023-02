Lara Magoni: “La Lombardia spalanchi le strade al mototurismo, nuovo motore per l’economia”

Il rilancio dell’economia italiana viaggia su due ruote. E ha come destinazione le mete turistiche. Parola di Lara Magoni, assessore al Turismo, marketing territoriale e moda della Regione Lombardia, con un passato da olimpionica dello sci ma anche da motociclista, “attività” che fa parte anche del suo presente, assolutamente certa che il mototurismo possa rappresentare “una voce sempre più importante nel bilancio delle economie locali grazie all’indotto che genera”. Una grande risorsa per l’Intero stivale a partire dalla “sua “ Lombardia, e dalla “sua Bergamo”, come ha recentemente ribadito in un’intervista pubblicata da Motitalia, perché, ha affermato “le due ruote sono il mezzo ideale per apprezzare le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e artistiche del territorio”, con motociclismo e turismo che, unite, “rappresentano un binomio vincente. In particolare, la Lombardia è la Regione ad hoc da scoprire in motocicletta”, ha aggiunto Lara Magoni, che ha sempre guidato il proprio assessorato a “spingere” al massimo la promozione e valorizzazione del mototurismo, “settore che genera ritorni economici importanti, un vero e proprio valore aggiunto per le strutture ricettive, per la ristorazione, l’occupazione e in generale per tutto il ‘Sistema turismo’ della Lombardia. Mototurismo che crea ricchezza e benessere”. E questo tutelando anche l’ambiente visto che, ha voluto sottolineare Lara Magoni, che in passato ha fatto parte anche della Commissione ambiente e protezione civile, “la moto sa essere anche un mezzo particolarmente ecologico considerato che, occupando uno spazio sensibilmente ridotto rispetto alle quattro ruote, impedisce in formarsi di lunghe code sulla via della gita fuoriporta che rischiano di tradursi in una montagna di emissioni di Co2 e polveri sottili. Temi che Lara Magoni, candidata nelle file di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio “con l’augurio di poter continuare a guidare il mio assessorato e di poter continuare a far crescere il progetto mototurismo”, aveva affrontato del resto anche pochi mesi fa quando da “motociclista vera”, come sa bene chi la incrocia in sella alla sua moto sulle strade delle sue valli, era intervenuta, nel giugno scorso, alla Valli Bergamasche Revival, evento capace di portare a Bergamo alcuni fra i più grandi campioni del passato e, come lo aveva definito la stessa Lara Magoni, “grande occasione per diffondere la cultura e la storia motociclistica e driver fondamentale per far conoscere, proprio grazie a manifestazioni sportive, luoghi e destinazioni particolarmente attrattive della nostra Lombardia, compiendo a tutti gli effetti un’importantissima azione di marketing”. Azione che lei compie del resto in ogni momento libero quando sale sulla sua Honda VTS 7502 “per sentirmi libera, per respirare l’emozione che solo la moto può dare, con ogni viaggio che diventa un’avventura nuova, alla scoperta di mete nuove, fra natura, storia, arte cultura ma anche enogastronomia e artigianato. E facendo accelerare il volano del turismo. Anzi, del mototurismo, capace di diventare sempre più uno dei motori capaci di trainare la nostra economia”.