Matteo Salvini e Conftrasporto-Confcommercio da alleati vinceranno la “battaglia” sul Brennero?

“Anche il vicepresidente del Consiglio si è espresso contro le limitazioni al traffico imposte dall’Austria al valico del Brennero, misure reiterate che danneggiano tutta la nostra economia. Siamo con lui in questa battaglia”. Il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, da sempre in prima linea per chiedere un intervento deciso in Europa per chiedere il rispetto del principio della libera circolazione di persone e merci nell’area Shengen, ha espresso così il suo appoggio alle dichiarazioni rese ieri dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Un “appoggio”che Paolo Uggè, presidente anche della Federazione degli autotrasportatori italiani, si appresta a ribadire con forza in occasione dell’assemblea della categoria in programma il 28 gennaio a Verona e che avrà come tema centrale proprio il contingentamento dei mezzi pesanti lungo l’asse del Brennero chiamando a raccolta i rappresentanti delle imprese dell’autotrasporto aderenti alla Fai-Conftrasporto per un confronto sulle iniziative da intraprendere per porre fine ai divieti e alle limitazioni che, nonostante provengano da un Paese membro, contravvengono a un principio comunitario danneggiando l’intera economia italiana assieme al Made in Italy. “Questa volta gli operatori, stanchi delle prese di posizioni assunte in passato dal Governo con lettere che hanno prodotto il nulla, hanno deciso di incontrarsi a Verona dove non si potrà impedire alle imprese di autotrasporto di proclamare iniziative a difesa del principio di libera circolazione”, ha aggiunto Paolo Uggè, annunciando che l’appuntamento di Verona sarà l’occasione per “rendere esplicito, per esempio, che attraverso i valichi alpini transitano merci per quasi 500 milioni di tonnellate e un terzo utilizza il corridoio del Brennero”, oltre che per evidenziare una volta di più che “ la libera circolazione delle merci, se garantita, assicurerebbe 390 miliardi di euro in più per l’economia europea”.