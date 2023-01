C’è Robbie Williams in concerto, Bologna fa partire una linea di pullman speciale

Tper è la società che svolge servizio urbano nella città di Bologna e servizio suburbano ed extraurbano nei territori della provincia, da sempre attenta all’ambiente e al comfort dei passeggeri, si legge nella presentazione della Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna. Che da oggi potrebbe anche inserire un’appendice: oltre che attenta alle esigenze dei fans di Robbie Williams. Già, perchè in vista dei due concerti del cantante inglese diventato famoso come membro del gruppo pop Take That dal 1990 al 1995, e addirittura famosissimo dopo aver scelto la carriera da solista nel 1996, in programma venerdì 20 e sabato 21 gennaio, Tper ha deciso di attivare una linea speciale, la 975, per offrire un servizio di collegamento diretto, senza fermate intermedie, tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con partenza dalla fermata I, su viale Pietramellara, lato farmacia, con corse ogni 15 minuti attive dalle 17 alle 20 e ritorno da via Antonio De Curtis e fermate a richiesta all’ Ospedale Maggiore, a San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola, Stazione Centrale. Il biglietto speciale-spettacoli di andata e ritorno, valido solo per la linea 975, può essere acquistato alla pagina www.tper.it/975<http://www.tper.it/975> ( su formato QR Code e può essere stampato oppure esibito direttamente sul proprio telefono cellulare), direttamente a bordo dei bus ((solo utilizzando carte bancarie contactless , carta di credito e tessera bancomat).o nei punti Tper della Stazione Centrale, dell’Autostazione e di Via Marconi 4, a Bologna, o nella la biglietteria Tper dell’Autostazione di Imola.