Alis e We-Unit guidano aziende lavoratori e famiglie attraverso il credito e la finanza

Offrire alle imprese associate, agli oltre 220mila lavoratori rappresentati e alle loro famiglie (per un totale di oltre un milione di italiani) le migliori soluzioni creditizie e finanziarie: è quanto si propongono di realizzare i responsabili di Alis grazie all’ingresso nell’ associazione logistica dell’intermodalità sostenibile guidata da Guido Grimaldi di We-Unit, società con oltre vent’anni di esperienza nella mediazione creditizia, che vanta rapporti consolidati con primari istituti di credito e intermediari finanziari e una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, con oltre 460 consulenti e un’ampia gamma di prodotti per privati e imprese: mutui, prestiti personali, cessioni del quinto, cessione Tfs/Tfr, finanziamenti alle aziende, leasing e noleggio operativo oltre alla consulenza legata alla finanza agevolata e strategica. Una nuova “alleanza” stretta da Alis che il presidente Guido Grimaldi ha definito “motivo di grande orgoglio”, perché, ha affermato “rappresenta un ulteriore importante elemento di trasversalità per la nostra realtà associativa che consente di offrire un punto di riferimento e un validissimo supporto per i nostri imprenditori, professionisti ed operatori al fine di trovare le migliori soluzioni creditizie e finanziarie. Alis”, ha aggiunto Guido Grimaldi, “si riconosce pienamente nei pilastri principali su cui si fonda l’attività di We-Unit: professionalità, concretezza e visione innovativa attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie”. Parole ascoltate con particolare attenzione, oltre che gioia, da Angelo Spiezia, amministratore delegato di We-Unit Group Spa, che si è detto certo “che la complementarietà delle nostre realtà possa rappresentare uno straordinario punto di forza per Alis, per tutte le aziende associate e per i loro dipendenti che da oggi potranno contare sulla nostra rete di consulenti per individuare le migliori soluzioni alle loro esigenze di finanziamento nella piena trasparenza e indipendenza rispetto ai prodotti presenti sul mercato”.