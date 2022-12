Pedaggi autostradali più cari nel 2023 in Austria per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. che percorreranno il Paese, con un aumento medio del 2,8 per cento ma che supererà quota 4 per cento per i veicoli EuroVI. Gli aumenti delle tariffe riguarderanno le seguenti autostrade e superstrade: A/9 Phyrnautobahn, A/10 Tauernautobahn, A/11 Karawankenautobahn, S/16 Arlberg Straßentunnel, A/13 Brennerautobahn.