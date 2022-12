Far rifornimento di notte fa risparmiare? In teoria sì, ma è più facile fare 5 al superenalotto

Se c’è qualcosa che gli automobilisti italiani da sempre non digeriscono è il prezzo dei carburanti, e, considerato quanto pesano le tasse al litro, non hanno tutti i torti. Ma un conto è la “cattiva digestione” e un altro è trovare un rimedio, un “antiacido” efficace che faccia passare il mal di stomaco causato dallo scontrino per il pieno. I consigli di certo non mancano considerato il proliferare di esperti in consigli sul come risparmiare carburante. Ciclicamente leggiamo, per esempio, che un uso parsimonioso dell’acceleratore e del freno consentono un risparmio di carburante, cosa che ti insegnano anche nelle autoscuole, come pure moderare la temperatura del condizionatore, o ancora che lo stesso risultato si ottiene mantenendo efficiente il veicolo con un corollario di tanti altri piccoli accorgimenti che aiutano il risparmio. Ma oltre ai consigli pratici e di buon senso se ne trovano di bizzarri e degni delle migliori fake news: tra i tanti il più ricorrente è il consiglio di andare a rifornirsi di notte perché la benzina introdotta nel serbatoio è più fredda per cui per la legge della fisica si ottengono più litri di quanto segna il display della pompa. Pur essendoci un fondo di verità in questo consiglio, la variazione di volume e litri, dei carburanti è dell’uno per mille per ogni grado centigrado, per cui il consiglio appare come l’ennesima “bufala” degna di essere premiata, “ideata” e “rilanciata” da persone che non solo evidentemente non sanno come funziona un distributore di carburanti, ma “forti” della propria ignoranza e competenza in materia non si premurano nemmeno di verificare, acquisendo un seppur minima informazione. Informazione che potrebbe iniziare spiegando che ecco che l’automobilista “furbo”, che magari ha seguito il consiglio e ha trascorso l’intera notte al gelo per assicurarsi che nessun altro la utilizzi in attesa che scocchi così il momento magico per fare il pieno, ecco che potrebbe assicurarsi meritato premio: ben 0,05 litri, ovvero un risparmio di ben 8 centesimi di euro. Geniale. La morale? Cari automobilisti, ascoltate pure i vari consigli per risparmiare sui carburanti, ma almeno distinguete tra quelli seri e sensati e quelli decisamente farlocchi di certi esperti che esperti non sono. O meglio, sono espertissimi. Ma solo in fake news.

Moreno Parin