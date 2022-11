Festa Bikers, raccolti 45mila euro per aiutare chi ogni giorno fa qualcosa per gli altri

Quarantacinquemilacinquecento euro donati ad associazioni ed enti che ogni giorno fanno qualcosa per gli altri: non poteva esserci “traguardo” migliore per la 25° edizione di Festa Bikers che sabato 26 novembre ha visto gli organizzatori dell’evento, diventato ormai un “must” di valore mondiale per gli appassionati di due ruote, tirare le somme dell’edizione 2022. Con un “bilancio” ancora una volta in attivo che ha permesso di ai responsabili del motoraduno di devolvere l”attivo” dell’evento a diverse realtà: Associazione cure palliative Bergamo (13.000 euro) ; Consorzio Fa4.000 euro; Volontariato Fard. 6.000 euro; Cooperativa sociale Agreo 5000 euro; La Pervinca Onlus 4500 euro; Baca 4.000 euro; Protezione civile Cologno al Serio 3000 euro; Alpini Lurano 2000 euro; Cooperativa Itaca 1500 euro; Protezione civile Ghisalba 1000 euro; Protezione civile Pognano 1000 euro; Associazione Mondo in Moto 500 euro). Un “traguardo” che ha reso particolarmente orgogliosi gli organizzatori dell’evento”, considerati gli ostacoli affrontati, fra aumenti di costi e complessità di gestione di un evento così articolato. “Ostacoli surclassati dall’entusiasmo del pubblico che ha trascorso con noi sei giorni di motociclette e rock and roll., con un pubblico nazionale ed estero che anche quest’anno ci ha dato grandi soddisfazioni in termini numerici, con un’ affluenza di oltre 50mila persone(e oltre 7000 motociclette), come hanno voluto sottolineare i responsabili dell’evento che hanno deciso di “chiudere” il capitolo 2022 della Festa Bikers di Cologno condividendo uno spunto di riflessione suggerito da Giorgio Fiorentini, docente della Ssd Bocconi: “Anche “Festa Bikers” è fare impresa sociale non profit, perché solo tramite una capacità organizzativa e professionalizzata si possono gestire migliaia di persone che si vogliono divertire, che sviluppano la cultura Harley Davidson e finalizzano il proprio operare al bene comune e alla assistenza dei cittadini.Sono imprese sociali di entertainment che, spesso, creano un valore aggiunto sociale”