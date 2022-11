Trasporto sostenibile avanzato, Amazon premia il “veloce” viaggio nel futuro di Fercam

Si scrive Fast, si legge, traducendo dall’inglese, veloce. Oppure Futuro trasporto sostenibile avanzato, traducendo questa volta il termine come sigla: quella di Future Advanced Sustainable Transportation, ovvero il vertice sulla sostenibilità di Amazon dedicato ad aziende leader, operatori e produttori di trasporti, ricercatori ed esperti provenienti da tutta Europa e oltre, che si è svolto a Berlino con un evento parallelo organizzato dall’altra parte dell’oceano, a Orlando, in Florida. Un evento (che dopo il successo della prima edizione virtuale si è tenuto in presenza, con 550 partecipanti a cui si sono uniti virtualmente altri 200 “ospiti” da tutta Europa e Nord America in quella che nel 1800 è stata la stazione ferroviaria della città tedesca e che oggi ospita un centro eventi) che ha visto grande protagonista Fercam, azienda nata a Bolzano nel 1949 come azienda di trasporto di merci su ferrovia e camion (Fer sta, appunto per ferrovia e Cam per camion) e capace di viaggiare nei decenni in mezzo mondo fino ad arrivare a essere presente, come operatore dei trasporti e della logistica multinazionale in 21 Paesi con oltre 100 filiali di proprietà. Un autentico colosso del diversi settori del trasporto e della logistica che offre oggi servizi specializzati con Fercam Transport per i carichi su strada e rotaia; con Fercam Logistics, dedicata alla gestione dell’intera supply chain dei propri clienti compresi i servizi a valore aggiunto; con Fercam Distribution per spedizioni groupage e carichi parziali nazionali e internazionali con un unico standard di qualità e sistema informatico a livello europeo; con Air & Ocean per le spedizioni aeree e marittimi in import ed export con una struttura propria per la gestione delle attività doganali. E ancora con Fercam Fine Art per la logistica dell’arte e Fercam Fairs & Events per le attività fieristiche nonché con i marchi Gondrand By Fercam e Vinelli & Scotto per il settore Traslochi e la gestione documentale archivi con servizi altamente specialistici ad aziende e privati. Un gruppo protagonista assoluto sule strade e sulle rotaie di mezzo mondo e che si è confermato puntualmente protagonista anche al Future Advanced Sustainable Transportation dove si aggiudicata il Sustainable Fleet Award nella categoria Mode Masters, “in qualità di azienda di trasporti che sostiene attivamente lo sviluppo di una rete di trasporto multimodale sicura al servizio delle imprese, comunità e ambiente”. Un nuovo traguardo tagliato dall’azienda altoatesina frutto del durissimo “allenamento” svolto impegnandosi senza risparmiarsi in una “nuova impresa”. quella di dare vita a processi e progetti di sostenibilità ambientale e di sostenibilità sociale, portata avanti da Fercam Echo Labs, impresa sociale senza scopo di lucro del Gruppo. Un’impresa costituita nel 2021 con l’obiettivo di sviluppare progetti di compensazione sociale e ambientale, per neutralizzare gli impatti conseguenti all’esercizio delle attività aziendali e che ha visto il gruppo altoatesino partito alla conquista del mondo sostenere iniziative concrete e scalabili di economia circolare, consumo sostenibile, tutela ambientale, benessere delle persone e inclusione.A ritirare a nome di tutto il gruppo Fercam il premio riservato alle imprese in prima linea nel far accelerare la transizione dei trasporti verso l’abbattimento delle emissioni inquinanti sono stati Emanuele Tomasi, responsabile dell’ufficio commerciale trasporti, e Alex Schroffenegger, sviluppatore vendite e affari , inviati “in missione speciale” a Berlino per partecipare alla specialissima missione che si sono prefissati i responsabili di Amazon: raggiungere zero emissioni nette di carbonio in tutte le sue operazioni entro il 2040, dieci anni prima dell’accordo di Parigi.