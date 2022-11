Agostini, il campionissimo del motomondiale stravince anche ai fornelli di Celebrity chef

In pista è stato una leggenda, anzi la più grande leggenda del motociclismo mondiale con 15 titoli iridati vinti (otto nella classe 500 con 68 vittorie nei GP e sette nella “350”, 7con 54 vittorie, capace di vincere nel 1968, nel 1969 e nel 1970 tutte le gare delle classi 500 e 350 nel motomondiale), ma anche ai fornelli Giacomo Agostini ha dimostrato di essere un autentico fuoriclasse. Una “specialità”, decisamente meno nota della sua abilità in sella, che il campionissimo bergamasco ha dimostrato accettando di partecipare a una delle sfide proposte da Celebrity chef, la trasmissione di Alessandro Borghese in cui due vip si trasformano in cuochi per una sera preparando il loro miglior menù degustazione composto da portate. Una sfida, con avversario un altro “nome celebre” del motomondiale, Guido Meda, commentatore “leggendario” della Moto Gp, che Giacomo Agostini si è aggiudicato ottenendo sia la stella dei due giudici, lo chef Enrico Bartolini e la critica gastronomica Angela Frenda, sia quello dei “clienti”ospiti nelle sale dei ristoranti di Venezia e Milano di Alessandro Borghese teatro delle registrazioni di Celebrity Chef.