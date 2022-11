Bentornato ministero dei Trasporti. La “svolta” del nuovo governo applaudita da Conftrasporto

Torna il ministero dei trasporti e a dargli il “bentornato” è innanzitutto il mondo dell’autotrasporto, che per voce di Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto-Confcommercio, ha voluto rivolgere i complimenti al neo ministro, Matteo Salvini per aver deciso di restituire al paese il “vecchio” ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Scelta che, come ha sottolineato Paolo Uggé, “ Conftrasporto ha proposto al nuovo Governo anche nel corso del Forum Internazionale del settore, che si è svolto a Roma la settimana scorsa”. “Non è più tempo di politiche che limitino il voler fare delle persone e degli imprenditori. E’ il momento di correre per difendere il sistema italiano della logistica e dei trasporti. Il cambio del nome, dunque, non è una questione solo semantica ma anche di riaffermazione di una linea politica, cosa che il precedente Ministro Giovannini aveva dimenticato”, ha aggiunto il presidente di Conftrasporto secondo il quale “prima si deve progettare la politica dei trasporti, attraverso la condivisione delle proposte che possano aiutare il Governo a realizzare la propria visione politica e .di conseguenza, grazie a una chiara politica dei trasporti, si potranno progettare le infrastrutture utili al Paese”.