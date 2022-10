Old Time Show, alla mostra scambio di auto e moto d’epoca l’emozione va fuori giri

Una grande esposizione di moto e auto per tutti i gusti e di tutte le epoche, dalle classiche a quelle diventate veri e propri simboli, fino alle più ricercate Youngtimer, ovvero i mezzi con un’età relativamente “giovane”, dai 15 ai 20 anni, ma già in grado di generare l’interesse dei collezionisti, con la possibilità non solo di ammirarle ma anche di acquistarle o di scambiarle. Il tutto “servito” con un “contorno” fatto di pezzi di ricambio originali, accessori d’epoca, modellini di auto, pubblicazioni e editoria specializzata. E’ quanto offre la 17a edizione di Old Time Show, evento di rilievo nazionale ideato e realizzato per gli appassionati in cerca di emozioni legate alle due e alle quattro ruote che hanno fatto la storia. Un evento organizzato alla fiera di Forlì da Romagna Fiere, in collaborazione con “Il Crame” (Club romagnolo auto moto d’epoca) di Imola, lo Sport Club “Il Velocifero” di Rimini e il patrocinio di “ASsi (Automotoclub storico italiano) in calendario il 5 e 6 novembre dalle 8.30 alle 18.30 (ingresso intero 12 euro, ridotto 8, ) dove spaziare dal magico mondo Custom, viaggiando a rstroso fino agli anni ’50 in sella e al volante di moto e auto americane d’epoca e non solo, fino ad approdare, il 6 novembre, nella prima edizione delll’U.S. Caars Reunion, raduno di auto americane d’epoca che sfileranno per le vie del forlivese, partendo da Casa la Corte e sostando per la giornata di domenica nei parcheggi della fiera di Forlì, dando la possibilità ai visitatori di ammirare queste opere d’arte a quattro ruote. Oppure compiendo un viaggio nel presente e nel futuro a bordo dell’ evoluzione elettrica passando partendo dalle auto elettriche che stanno pian piano popolando le nostre città per passare poi ai per mezzi più leggeri come le biciclette a pedalata assistita o i monopattini elettrici, e alle alle moto e agli scooter elettrici, con modelli che stanno lentamente guadagnando mercato e presenza sulle strade. Ma la 17a edizione di Old Time Show, sarà anche l’occasione per compiere un viaggio nella storia della Parigi – Dakar e della Moto Guzzi, con le “Regine d’Africa” che, da oltre mezzo secolo, dominano i raid e i rally più duri del mondo e alcune moto d’epoca costruite negli storici stabilimenti di Mandello del Lario che hanno fatto la storia della velocità come la C 2V o la mitica otto cilindri, che hanno fatto scrivere pagine fantastiche della storia di Moto Guzzi. E con una “sosta” obbligata, per gli “alfisti” di ogni generazione, nello spazio dedicato al “Biscione” da Hermitage veteran engine, club federato si che celebra la gloriosa casa automobilistica di Arese giunta nel 2022 ai 112 anni di produzione di vetture che hanno stimolato sogni e ambizioni sportive di intere generazioni ispirati dallo slogan: “l’auto di famiglia che vince le gare”. Auto capaci di imporsi in e numerose corse, fra cui la Mille Miglia, di fronte alle quali si racconta che lo stesso Henry Ford fosse solito togliersi il cappello. Senza dimenticare l’area riservata ai mezzi di trasporto e da lavoro storici, con i responsabili del Circolo italiano camion storici pronti a esporre alcuni dei mezzi fra i più caratteristici provenienti dalla propria collezione (come un Om Super Taurus del 1954, un camioncino Om Loncino del 1954, un Fiat 682 N2 del 1956 e un furgoncino Lancia Super Jolly del 1966.); o lo spettacolo offerto da Roberto Poggiali e all team Quad Evolution che allieteranno il pubblico di Old Time Show, con i loro esilaranti spettacoli andati in scena negli ultimi anni a Parigi, Ginevra, Oslo, Capo Verde, Madrid, in Qatar negli Emirati Arabi, ma anche a Misano in occasione della moto, Gp. Piloti e mezzi andati in onda anche a Italia’s Got Talent, nella rubrica In Action di Italia1 e al programma Le Iene protagonisti di tre performance mozzafiato con un tasso di adrenalina capace di raggiungere velocità da vertigini.