Gnl, l’escalation dei prezzi è “un drammatico paradosso sulla via della transizione ecologica”

“Un dramma e un paradosso nell’era della transizione ecologica”: così il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha definito, aprendo a Roma i lavori del 7° Forum internazionale di Conftrasporto-Confcommercio, l’impressionante escalation del prezzo medio alla pompa del metano liquido Gnl, che nello scorso mese di settembre “nonostante il taglio straordinario di accise e Iva, è stato più del triplo di un anno prima” come ha tuonato il numero uno dell’associazione dei commercianti dal palco della sede associativa in piazza Belli. “La crisi energetica sta colpendo duramente la nostra economia e le nostre imprese e sul fronte del caro carburanti i trasporti sono, purtroppo, i più esposti” ha aggiunto Carlo Sangalli, secondo il quale non bastano i seppur positivi diversi interventi introdotti nel tempo per alleviare gli impatti sul comparto: “occorre fare di più e ogni riferimento al pacchetto europeo Fit for 55 è puramente voluto”, ha affermato Carlo Sangalli ribadendo, una volta di più, “la valenza strategica di trasporti e logistica, due pilastri dell’integrazione dei mercati, che noi abbiamo avuta sempre chiara, al contrario dei molti che l’hanno scoperta soltanto durante la pandemia”.