Forum Internazionale di Conftrasporto, viaggiare nei trasporti fa capire dove andrà l’economia

Energia, transizione ecologica, trasformazione delle catene logistiche, intermodalità, fra Covid, guerra e crisi energetica: sono questi i temi portanti della settima edizione del Forum Internazionale di Conftrasporto organizzato con Confcommercio, in programma mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre a Roma, nella sede di Confcommercio, in piazza G.G. Belli 2. Temi che verranno introdotti mercoledì alle 10 .30 dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, incaricato di “aprire i lavori” e che verranno poi approfonditi nel corso degli altri appuntamenti in calendario, a cominciare dalla conferenza stampa con il vice presidente di Confcommercio, Fabrizio Palenzona, e con il presidente di Conftrasporto, Paolo Uggè, in cui verrà presentata un’analisi dell’Ufficio studi di Confcommercio su economia e trasporti. Ad alternarsi poi al tavolo dei relatori per fare una radiografia della situazione, “diagnosticare” i mali principali e “prescrivere” le possibili cure saranno chiamati, mercoledì 26 ottobre Paolo Magri (vicepresidente esecutivo Ispi), Davide Tabarelli (presidente Nomisma energia), Fabrizio Palenzona (vice presidente Confcommercio), Franco Bernabè (presidente Acciaierie d’Italia), Oliviero Baccelli (Università Bocconi), Antonio Margotti (direttore generale di Oviesse), Giovanni Satta (Università di Genova), Fabrizio Bertacchi (Presidente Stc), Marcello Minenna (Direttore Adm), Laura Castellani (Direzione organizzazione e digital transformation Adm), Francesco Parola (Consigliere Art), Federico Barbera (presidente Uniport), Alessandro Santi (presidente Federagenti), Giuseppe Tomasicchio (Università del Salento) e, giovedì 27 ottobre: Matteo Catani (Ceo Gnv), Ugo Salerno (amministratore delegato di Rina), Ivano Russo (amministratore delegato di Ram), Maria Teresa Di Matteo (del ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili), Maurizio Maugeri (responsabile sustainable B2B coordination Eni), Maurizio Pompei (ceo Mercedes Benz Trucks Italia), Vittore Fulvi (Fulvi Trasporti S.r.l.), Roberto Tomasi (amministratore delegato di Aspi), Guido Gazzola (vicepresidente di Assoferr), Armando De Girolamo (presidente di Assoferr/Au Lotras), Enzo Pompilio (Ceo di Si.To), Giuseppe Catalano (Stm Mims, Gabriele Sigismondi Amazon Logistics Italy), Gianpiero Strisciuglio (amministratore delegato di Mercitalia Logistics). E’ in oltre prevista la partecipazione, nella seconda giornata, del vice presidente della Camera Fabio Rampelli (Fdi), di Raffaella Paita (Iv), di Edoardo Rixi (Lega), di Paola De Micheli (Pd) e di Luca Squeri (Fi).