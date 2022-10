Camion e pullmann, una gran parte di quelli in circolazione “commette reati”

Oltre cinquemila violazioni contestate su poco più di settemila mezzi controllati, di cui 504 per il superamento dei limiti di velocità, 15 per guida sotto l’effetto di alcol, una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 376 per mancato uso delle cinture di sicurezza. Dati che di per se spaventano (soprattutto pensando a quali risultati ci sarebbero se i controlli fossero 10 o 100 volte tanto…..) e che fanno ancora più impressione se si pensa che hanno riguardato esclusivamente mezzi pesanti: camion e pullman che in caso d’incidente rischiano di avere conseguenze disastrose. I dati sono stati presentati a conclusione dell’ultima “edizione” di Truck & Bus, operazione condotta dalle polizie stradali di Roadpol che prevede controlli a tappeto sui mezzi pesanti che transitano sulle strade europee e che si è svolta nella settimana dal 10 al 16 ottobre 2022. Un’operazione che ha portato alla luce anche 733 violazioni delle norme relative al cronotachigrafo, 521 relative alle inefficienze tecniche e al carico, 763 relative ai documenti dei veicolo e di trasporto, 28 relative al trasporto di merci pericolose, 11 relative al trasporto dei rifiuti e 2492 altre infrazioni. Numeri che dovrebbero indurre a moltiplicare i controlli sulle strade trasformando Truck & Bu non in un’”operazione straordinaria” ma di routine.